Marc Márquez el ‘poleman’ del GP de Austria

Agosto 12, 2017 - 8:56 am

Marc Márquez consigue la quinta ‘pole position’ de la temporada 2017, la nº 70 de su trayectoria deportiva y la nº42 en MotoGP. Lo acompañaran en la primera fila de la parrilla de salida, Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo.

Marc Márquez se afianza en la primera plaza, 1’23.235. Jorge Lorenzo, segundo, a +0.386. Justo por detrás, Maverick Viñales se mete tercero.

Maverick Viñales abrirá la segunda fila de la parrilla de salida y partirá al costado de Danilo Petrucci y Johann Zarco. Valentino Rossi se ha tenido que conformar con la séptima plaza, por delante de Dani Pedrosa y Cal Crutchlow. Andrea Iannone saldrá décimo. Karel Abraham y Loris Baz han finalizado la clasificación del GP de Austria de MotoGP undécimo y duodécimo, respectivamente.

Marc Márquez: “Lo importante es que, con respecto al año pasado, he dado un gran paso. Hemos mejorado bastante. Desde el FP1 lo he dado todo, he trabajado muchísimo, pero aquí estamos. Estoy muy contento de cómo está yendo el fin de semana en general. Veremos mañana dónde está el potencial, a dónde podemos llegar. El objetivo es llegar al podio, aunque visto el ritmo… ¿por qué no ganar?”.

GP REPÚBLICA CHECA: PARRILLA DE SALIDA

1. Marc Márquez (1’23.235)

2. Andrea Dovizioso

3. Jorge Lorenzo

4. Maverick Viñales

5. Danilo Petrucci

6. Johann Zarco

7. Valentino Rossi

8. Dani Pedrosa

9. Cal Crutchlow

10. Andrea Iannone

11. Karel Abraham

12. Loris Baz

13. Jonas Folger

14. Héctor Barberá

15. Scott Redding

16. Pol Espargaró

17. Álvaro Bautista

18. Mika Kallio

19. Jack Miller

20. Aleix Espargaró

21. Alex Rins

22. Bradley Smith

23. Sam Lowes

24. Tito Rabat

LaVanguardia