Maestra gozona cambiaba sexo por notas en México

Agosto 8, 2017 - 7:56 pm

Una maestra que exigía sexo a sus alumnos a cambio de mejorar las calificaciones, fue denunciada por una de sus “víctimas” en México.

Un joven reveló que su profesora, Yolanda Palacios, acostumbraba proponer a sus alumnos sostener relaciones sexuales, si querían mejorar sus notas.

La profesora “gozona”, al verse descubierta por una serie de pruebas que salieron a la luz pública a través de las redes sociales, pidió disculpas públicas y expresó señales de arrepentimiento.

Desde hace pocos días el nombre de Yolanda, “la Reina de la pachanga”, se ha convertido en tendencia en redes sociales. Y No es para menos. Su historia es insólita y tiene a miles de personas indignadas.

El pasado tres de agosto estalló un escándalo en Monterrey, México, cuando se conoció un video con explícito contenido sexual. En éste aparecía ella, que es maestra de bachillerato en un colegio de esa ciudad mexicana, y uno de sus alumnos. El estudiante fue quien subió a las redes el video que él mismo grabó.

Lo hizo porque según el joven su maestra lo obligaba a sostener relaciones sexuales a cambio de mejorar sus notas. Una vez el video del encuentro se hizo viral estalló un escándalo en México. Las autoridades anunciaron investigaciones ya que no se trataría de un caso aislado. A través de sus redes sociales la profesora inicialmente pidió disculpas. “Mi error es evidente, doy la cara porque no tengo nada que ocultar. Me equivoqué como cualquier ser humano. Pido una disculpa pública a mi gente, a mi familia y a todos los que se sintieron ofendidos, quienes sabrán diferenciar entre tener sexo consciente a un encuentro sexual inocente”, afirmó inicialmente. Sin embargo a los pocos días todo parece indicar que el arrepentimiento no duró mucho.

Para lidiar con la lluvia de críticas la maestra abrió una cuenta en redes sociales en donde puso varias fotos insinuantes. Incluso a tono de burla en una de las imágenes aparece ella con la frase: ¿Quién quiere 10?, en una clara referencia al cambio de notas por sexo.

Uno de sus alumnos aumentó la polémica al publicar el contenido de una conversación por chat con la profesora en la que ella lo presionó para un encuentro sexual.

Semana