Maduro Guerra: Si mancillan nuestra patria, tomaríamos la Casa Blanca

Agosto 12, 2017 - 9:31 pm

El constituyente Nicolás Maduro Guerra, en nombre del sector de los trabajadores, rechazó la “amenaza grosera” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Destacó que Venezuela es un “pueblo de paz”.

Así lo dijo este sábado en el marco de la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Ayer veíamos una vez más la insolencia, la arrogancia, la prepotencia de quien está acostumbrado a mandar durante 100 años en todo el globo terráqueo pero que desde hace 18 años no ha podido con Chávez ni con el pueblo de Simón Bolívar, y veíamos la frustración en su cara cuando no le quedó más remedio que decir ‘nos han derrotado, hemos considerado una intervención militar a Venezuela porque no podemos con el pueblo de Bolívar y de Chávez’”, indicó.

Maduro Guerra resaltó que “a esta hora, el silencio de las cúpulas opositoras es estruendoso, un silencio estruendoso que habla por sí solo, sospechoso. Deben tener mucho que perder allá en el imperio para no querer pronunciarse en contra de la más grave amenaza que se ha hehco después de los tiempos del imperio español”.

Agregó: “Si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump, llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca, porque Vietnam les quedaría pequeño, pero no es lo que queremos, no somos ni nunca hemos sido gente de guerra. El campeón de la paz, Nicolás Maduro, hace dos días le tendía la mano, señor Trump, y su respuesta fue amenaza, insulto, agresión. Yo le hago un llamado a la reflexión”.

A su juicio, Trump “está secuestrado por las cúpulas corruptas que siempre han gobernado el Pentágono, la CIA, el FBI (…) es un presidente muy débil porque no ganó con holgada diferencia y lo tienen chantajeado con su política hacia América Latina.

Noticia al Día