Madre de Robert Serra: Rodríguez Torres está metido hasta el fondo

Agosto 27, 2017 - 5:32 pm

La madre de Robert Serra, Zulay Aguirre, involucró este domingo al exministro Miguel Rodríguez Torres en el asesinato de su hijo – aunque aseguró no poder decir más por “lealtad a Maduro”.

Así lo dijo durante una discusión del Proyecto de ley contra el odio, desde el Parque Ezequiel Zamora, en el municipio Libertador de Caracas, y tras la declaración de Iris Varela.

“Decía Iris que este ministro – en referencia a Rodríguez Torres – nos traicionó. Sí, es él que está metido hasta el fondo, porque cuando el presidente Maduro le dio la orden, de una vez empezó a matar un pocotón de gente, gente inocente. Me acuerdo yo que lo primero que buscó fue a los colectivos y de una vez dijo: los colectivos mataron a Robert. Hay muchas cosas que por moral… por responsabilidad, por lealtad al presidente Maduro no se pueden decir. No se pueden decir no porque no quiera… sino que estamos ahí en el juicio. Se está investigando, tenemos 13 detenidos, uno ya lo mandamos para Colombia, quiere decir que yo sigo creyendo en mi país. Yo creo en la justicia de mi país”.

AVN