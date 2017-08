Luisa Ortega denunció que el Gobierno habría contratado sicarios para matarla y desviado de 8 a 10 millones del fisco

Agosto 28, 2017 - 3:46 pm

Luisa Ortega, exfiscal general, llegó este lunes a Costa Rica para reunirse con el Fiscal General de este país, Jorge Chavarría, informaron hoy fuentes oficiales.

Ortega Díaz fue recibida por el fiscal general Jorge Chavarría, según muestra un video difundido por el Ministerio Público de es país.

En rueda de prensa, acompañada por el fiscal Jorge Chavarría, se refirió a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, dejando claro que su elección fue ilegal, y muchas personas fueron “amenazadas, sino votaban por la Constituyente”. Ya que con el Carnet de la Patria, se “neutraliza a las personas sobre distintos servicios”.

Denunció además que autoridades de su país habrían contratado sicarios para atentar contra su vida y la de otros fiscales que pretenden denunciar los abusos atribuidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Vengo específicamente a formular una denuncia ante la fiscalía de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Ortega en conferencia de prensa junto al fiscal costarricense Jorge Chavarría.

“Tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el gobierno ha contratado sicarios para acabar con mi vida”, precisó Ortega en la sede del Ministerio Público costarricense, en San José.

Agregó que “quiero denunciar eso en Costa Rica porque hay fiscales y directores que están en la misma situación”, sin ofrecer más detalles sobre tales amenazas.

Ortega llegó el lunes a Costa Rica y tenía previsto visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero ella y la fiscalía del país centroamericano se negaron a ofrecer detalles de su agenda por motivos de seguridad.

La jurista dijo que su visita era parte de una “cruzada” contintental para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo por restaurar el orden democrático en su país.

“Venezuela día a día sufre por la falta de alimentos, medicinas, hay un grave problema de salud. En un país con tantos recursos, nuestros compatriotas están comiendo de la basura, además vivimos una sistemática violación de los derechos humanos”, puntualizó.

Agregó que durante las últimas manifestaciones han muerto más de 130 personas y más de 2.000 resultaron lesionadas “por la represión del gobierno de Venezuela”.

Reiteró que no puede volver a Venezuela; “porque me van a poner un uniforme fucsia, me van a encarcerlar, a torturar, me van a desaparecer”.

Finalizó diciendo que todo lo que esta haciendo es “por Venezuela, y afirmo que el país “volvería a recuperar su alegría”, y que esto pronto lo vamos a resolver.

Dinero del fisco

La exfiscal venezolana Luisa Ortega dijo también que tiene pruebas de un caso en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo.

“Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma”, dijo Ortega en una conferencia de prensa.

Según la exfiscal, para la “millonaria trama de corrupción” se ha utilizado “como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa”.

#28Ago ÚLTIMA HORA | Fiscal @lortegadiaz señaló a Nicolás Maduro de haber sustraído del fisco “entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo” pic.twitter.com/cq3Cm8TuCC — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) 28 de agosto de 2017

Noticia al Día/Agencias