Luis Florido alertó sobre presunta orden de captura en su contra

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela y diputado por el estado Lara, Luis Florido, alertó este sábado que presuntamente existen ordenes de captura en su contra.

Florido contestó a estas amenazas a través de su cuenta en la red social Twitter “No van a intimidarme, no voy a huir del país, estoy del lado de la Constitución y del pueblo de Lara que me eligió”.

El presidente de la Comisión de Política Exterior además de manifestarse público una imagen de la supuesta “orden de captura para ser juzgado a través de tribunales populares”, figura que es inexistente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde el 20 de abril la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección al presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, diputado Luis Florido, previo a su regreso a Venezuela.

Esto me lo hicieron llegar:

No van a intimidarme,no voy a huir de Vzla, estoy del lado de la Constitución y del pueblo de Lara que me eligió pic.twitter.com/PbtEXC3t1g

— Luis Florido (@LuisFlorido) 12 de agosto de 2017