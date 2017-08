Los secretos tras el fascinante traje de Scarlett en ‘Ghost In The Shell’

Agosto 20, 2017 - 10:16 am

Las películas de ciencia-ficción nacen casi con la obligación inherente de ser espectaculares a nivel visual, y el reto es mayor si la historia viene del cómic y además ya tiene alguna adaptación hecha, como fue el caso de ‘Ghost In The Shell‘. Ya los tráilers del film empezaron a cautivar nuestras retinas desde un primer momento con los efectos y el traje termo-óptico de ‘Ghost In The Shell’, y ahora hemos tenido la oportunidad de ver desde dentro

Tanto el traje como las llamativas geishas robóticas son arte y obra de Weta Workshop, una compañía neozelandesa que también estuvo detrás de los efectos de ‘El Señor de los Anillos’. El sello de la casa: usar la mínima dosis de CGI, algo con lo que buscan conseguir el mayor realismo posible. Y esta meta en un film futurista y con unos personajes tan particulares como los de ‘Ghost In The Shell’ es quizás aún más compleja.

El traje: un protagonista más

Del traje ya hablamos en detalle con la publicación de un vídeo de Adam Savage que presentaba qué había detrás de esta especie de exoesquieleto que viste la Mayor Motoko Kusanagi. Fabricado en silicona a partir de modelos en 3D del cuerpo de la actriz que encarna al personaje (Scarlett Johansson), fue uno de los trabajos más complejos a los que se ha enfrentado Flo Foxworthy. jefa del departamento de vestuario en Weta.

Materializar el traje de la Mayor Motoko fue un reto, al ser tan futurista y al ser en cierto modo parte de la propia Scarlett

Justamente ella es la que aparece en el vídeo hablando del reto que supuso materializar este traje tan futurista y que era de algún modo parte de Scarlett. Lo que no comenta es que parte del desafío estaba en tener que usar broches, cremalleras e incluso imanes para unir las distintas partes y que todo esto no fuese visible, y que tuvieron que hacer hasta ocho trajes.

Los personajes del Yakuza y la piel

Uno de los escenarios de ‘Ghost In The Shel’ es el Club Yakuza. Los personajes que vemos ahí no desentontan con la tónica de la película que llevamos viendo y éstos son los que salen en primer lugar en el “detrás de las cámaras” que nos brindan en Weta Workshop.

Personajes más bien poco afortunados en cuanto a su aspecto, y es algo que vemos en el vídeo cuando Jason Docherty (jefe de prótesis) aplica un pedazo de piel artificial (y muy arrugada) junto con lo que simula una mandíbula metálica prostética. Poco misterio aquí, dado que las prótesis se pegan, pero justamente es de lo que se trata, de huir de efectos y de lograr el mayor realismo posible (con buenos materiales y aplicándolo con paciencia).

Un futuro bastante tangible

Hablar de poco CGI en una ciudad con aires a ‘Blade Runner’ resulta de buenas a primeras algo sorprendente, si bien en este caso sí que se tuvo que tirar de ellos al no poder maquillar o fabricar trajes tratándose de escenarios. Aunque se desplazaron hasta escenarios que no tuvieron que vestir demasiado, como explica la especialista Katie Frost y el diseñador Leri Green.

En este caso se fueron hasta Wellington, Nueva Zelanda, a rodar al menos parte de las escenas. Si habéis visto la película posiblemente recordaréis los enormes anuncios holográficos que colonizan la urbe y otros efectos futuristas; esto sí tuvo que añadirse digitalmente, pero si nos fijamos en la escena de la persecución a la que se refiere Frost (y que sale en el vídeo) tampoco añaden una cantidad exagerada de efectos.

En lo que no se centran (y ya nos hipnotizó en los tráilers) es en las geishas robóticas, si bien hablamos de ellas por otro vídeo de Adam Savage en el que veíamos el trabajo que estos androides tan curiosos tenían detrás.

Aquí tampoco había efectos, ni siquiera prótesis: todo se creó especialmente para la película y había un equipo entre 120 y 150 personas tras esta labor. En resumen, bastante trabajo artístico y artesanal en este film cyberpunk con raíz manga.

