Los mejores memes de la pelea entre Mayweather Jr. y McGregor

Agosto 27, 2017 - 7:10 am

Fue la pelea más anticipada en décadas, pero la menos ortodoxa: un campeón invicto del boxeo contra la estrella de las artes maricales mixtas, pero con las condiciones del primero. Los expertos esperaban un resultado favorable para Floyd Mayweather Jr., y aunque Conor McGregor dio pelea, perdió por nocaut técnico en el décimo round. Por la extravagancia y fama de los protagonistas, así como por la cantidad de dinero que movió la pelea, los memes en redes sociales no se hicieron esperar.

Los Simpson y Titanic fueron dos referencias de las culturales más usadas para el humor. Los usuarios se dieron un festín.

