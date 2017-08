Lo que no se ha dicho de Omar Andrés Barrios, detenido por la muerte de Paúl Moreno

Agosto 8, 2017 - 7:29 pm

Luego de que las aguas parecen retomar el normal cauce de la sociedad, Noticia al Día realizó un trabajo de investigación para indagar algunos aspectos trágicos que dejó la secuela de las manifestaciones en Maracaibo. Una de estas, que tuvo más connotación mediática, fue un hecho que protagonizaron dos jóvenes con un futuro promisor. A ambos se le esfumaron sus sueños. Uno al perder la vida y otro su libertad.

Ya la mayoría conoce la historia del estudiante de medicina Paúl René Moreno Camacho (24) y su firme decisión de luchar para cambiar las cosas que consideraba injustas. El pasado 18 de mayo en medio de una protesta en la avenida Fuerzas Armadas, El joven empresario Omar Andrés Barrios Rojas (23), quien conducía su camioneta Toyota Hilux, blanca, junto a su novia Liz Mary Hernández, lo arrolló luego que se viera atrapado entre manifestantes y barricadas.

Mucho se ha dicho en los medios de comunicación de Paúl Moreno en los medios de comunicación pero poco de Omar Andrés Barrios. ¿Pero hasta qué punto la información alcanzó los niveles de la realidad de los hechos?. La especulación sobre lo ocurrido llegó a tales extremos que los comentarios casi inquisidores tomaron la fuerza de un viento huracanado los primeros días del lamentable suceso.

Las primeras versiones apuntaban a que una mujer había sido la responsable de quitarle la vida al estudiante Paul. Otra aseguraba que se trataba de una camioneta oficial perteneciente al gobierno nacional. Se afirmaba además que el chofer era pariente de un exjefe policial y que luego de arrollar a Paúl, retrocedió para rematarlo.

INCERTIDUMBRE

Todos los señalamientos sólo coincidían en que fue una acción inhumana del conductor y que llegó a actuar con la intención de causarle daño a quienes les impedían el paso. La ausencia de Omar Andrés Barrios luego del accidente, produjo más incertidumbre y una vez que este se pusiera a derecho, la confrontación política por la que atravesaba el país, no permitió que fueran despejadas del todo las dudas, hasta el punto que el Ministerio Público lo imputara por homicidio calificado, tipificación que hoy, cuando se está próximo a la audiencia preliminar, es cuestionada por juristas especializados en materia penal.

La familia del joven conductor, sumergida en medio de esa tragedia por la que nunca había pasado, siempre mantuvo silencio y con ello, de alguna manera, contribuyó a que mediáticamente se hiciera un juicio paralelo…el de la opinión pública. NAD no tuvo oportunidad de llegar hasta el empresario Barrios, padre de Omar Andrés, debido a un manifiesto sensible estado emocional, pero si de un grupo de personas pertenecientes a una congregación cristiana a la cual asisten los Barrios. La tragedia había dejado dos grandes e imborrables heridas, no solo a los parientes de Moreno, sino a la familia Barrios. Por ello estos últimos se alejaran de la prensa y así lo explicaron los religiosos. Uno de estos, quien mantiene contacto seguido con Omar Andrés Barrios y su padre, contó la historia de este joven empresario y lo qué sucedió ese 18 de mayo. “No es el malvado muchacho que describieron, llora, a veces junto a su novia, por todos aquellos acontecimientos de los cuales nunca hubo la intencionalidad de arrollar a una persona”, dijo uno de los amigos de la familia Barrios.

Explica que el joven Omar Andrés es un muchacho dedicado a su empresa y a su familia. “Aún nadie sabe que él estaba apunto de casarse y que precisamente esa tarde del 18 de mayo iba a pagarle al personal que le construye uno de sus sueños, la casa donde formaría su familia, en la avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros de donde se produjo la fatalidad”.

TRAUMA AÚN NO SUPERADO

Andrés, como le llama su familia, en medio de un trauma aún no superado, ha hablado más sosegado sobre ese funesto acontecimiento, no ante un juez, sino ante su familia y quienes le visitan seguidamente, como el caso de sus hermanos cristiano. Estos últimos dieron detalles de las horas que vivió el joven conductor, antes y luego del accidente, considerando que el muchacho de alguna manera ha sido víctima pese a tener responsabilidad en esa lamentable muerte.

Explicaron que desde temprano, como de costumbre, comenzó a trabajar en su local comercial y de allí partió a la avenida Fuerzas Armadas sin saber lo que le esperaba el destino. Iba a la casa que construía para mudarse una vez que se casara. Le faltaba poco para eso y el entusiasmo lo embriagaba. Tomó la ruta que ya todos saben hasta llegar a la intercepción de la avenida Fuerzas Armadas.

En ese lugar se encontró con un grupo de jóvenes manifestantes y él les señaló con una de sus manos que iba allí mismo. Decide arrancar la camioneta pero inmediatamente le lanzan objetos contundentes. Aseguran los amigos de Omar Andrés que la primera en entrar en crisis fue su novia. El joven se vio atrapado y optó por saltar la isla para tomar el contra flechado. Relatan sus amigos cristiano que ese era el único camino que la pareja tenía para llegar a la villa donde iba, no había otro, por ello agarra el otro canal de circulación. Avanza como 60 metros y se halla una nueva barricada con otro grupo que tenían piedras en sus manos. Ya él era presa de los nervios y sintió el mismo miedo cuando fue secuestrado en el 2014. En medio de esa delicada situación vuelve a saltar la isla para retomar el canal y es donde arrolla a Paúl Moreno quien se encontraba sentado en medio de la isla.

CONFESIÓN

El joven Andrés les confiesa a su familia y amigos cristianos que no vio al muchacho por la misma atribulación. Optó por continuar la marcha sin saber qué hacer. Giró a la derecha en un vivero que está en la Fuerzas Armadas y fue seguido por dos motorizados quienes luego desistieron de la persecución. Pasando entre urbanizaciones de esa zona llegó hasta la plaza del sector 18 de Octubre, aún sin saber que había arrollado a alguien y tomó hacia el sector Tierra Negra con su camioneta. Finalmente fue a parar a una clínica en estado de shock luego que su novia se enterara por las redes sociales que había estropeado al estudiante.

La tragedia, para ambos, ya había ocurrido. Cuentan que desde entonces Omar Andrés no es el mismo. Permanece afectado, no tanto por su encierro en el CICPC, sino por la pérdida de una vida. Las primeras horas fueron fatales y no fue después de dos días que le confesó a su padre de lo ocurrido. Revela el declarante que Omar Barrios Padre, inmediatamente al enterarse, decidió presentar a su hijo. Pese a ser apolítico temía por las consecuencias que ello traería pero tomó la honesta decisión de acudir a la justicia antes de sacarlo del país, acción que pudo ejecutar. “La información de la entrega se filtró ante las autoridades y ellos se aprovecharon para llegar hasta la casa donde estaba la camioneta. Él siempre tuvo la intención de presentar a su hijo simplemente porque no fue un asesinato el que su cometió. Fue un homicidio culposo pues Omar Andrés nunca tuvo la intención de arrollar a nadie. Es un muchacho tranquilo, no es violento, no tiene que ver nada con la política, simplemente fue víctima del pánico. Ya fue secuestrado y luego de eso lo han asaltado cuatro veces, Por eso tenía su camioneta blindada. No hay motivo alguno para que hallan determinado que cometió un homicidio calificado. Eso no ocurrió y los testigos de ese accidente saben que fue así. Es cierto que hubo un delito de homicidio pero la decisión tomada ha sido desmedida”.

A mediados de este mes Omar Andrés acudirá nuevamente al tribunal y sus parientes confían en que se haga una verdadera justicia sobre ese lamentable episodio que ha desmoronado la vida de los dos jóvenes involucrados en esa fatalidad.

Mervin Fuenmayor/Noticia al Día