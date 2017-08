Lo que opinan líderes de oposición en Zulia sobre la política después de la ANC y el traslado de López y Ledezma

Agosto 1, 2017 - 7:05 pm

El Gobierno nacional avanzó el pasado domingo en la elección de los candidatos a la Asamblea Constituyente. Según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 8 millones de venezolanos asistieron a los centros de votación validando la convocatoria del Ejecutivo. Ante este escenario, diversos voceros del oficialismo han advertido con “aplicar justicia” a representantes de oposición, medios de comunicación y el Ministerio Público.

La madrugada de este martes, los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron trasladados desde sus casas a la cárcel militar de Ramo Verde tras ser anulado el beneficio de arresto domiciliario. La medida tomó por sorpresa a los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), donde muchos aseguraron que la decisión forma parte de la primera arremetida del gobierno a través de la polémica Constituyente.

Noticia al Día consultó a algunas figuras políticas de oposición en el Zulia para que dieran su opinión sobre el convulsionado contexto en el que se desenvuelve el bloque opositor ya concretada la elección del pasado domingo.

Juan Pablo Guanipa: La ANC debe ser desconocida porque no fue convocada por el pueblo

El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, sentenció que una constituyente que no fue convocada por el pueblo no existe, por lo que debe ser desconocida en su totalidad.

“¿Quién puede creer los resultados que anunciaron el domingo cuando todo el pueblo venezolano constató que dos tercios de los centros electorales estaban vacíos?, ¿por qué no sometieron a consulta popular ese llamado a constituyente si cuentan con el apoyo de 8 millones?, ¿por qué no permitieron efectuar el referendo revocatorio para reivindicar a Maduro entonces? Esos resultados no los cree nadie y ellos lo saben”, dijo.

Para Guanipa, las retaliaciones del gobierno contra los sectores de oposición demuestran su actitud antidemocrática, asegura que el presidente aplica el amedrentamiento con el fin de “arraigarse en el poder sin el apoyo del pueblo”.

“Lo que pasó la madrugada de hoy con Leopoldo y Antonio Ledezma es la demostración de un país sin Estado de derecho, lo que vimos fue una acción arbitraria, sin orden de un juez, con represión y violación de la Constitución”.

En este sentido, afirmó que no temen ante las amenazas en torno a las acciones que tomará la “espuria Asamblea Constituyente”, puesto que la persecución hacia los líderes de oposición ha persistido desde hace tiempo. “Estamos preparados para lo que viene, convencidos de que estamos luchando del lado correcto y que pronto lograremos un cambio en Venezuela”.

Sobre la inscripción de candidaturas a elecciones regionales, previstas para el próximo 10 de agosto, el parlamentario aseguró que es un tema que está bajo discusión de la Unidad para evaluar las condiciones.

Nora Bracho: La persecución política se profundizará pero no tenemos miedo

La diputada por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Nora Bracho, calificó como una arbitrariedad del gobierno la revocación del beneficio de casa por cárcel a los líderes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma.

“Es una clara evidencia más de que Venezuela no está bajo un sistema democrático, que aquí el gobierno no se respeta la Constitución, el Estado de derecho, ni los derechos humanos (…) con estas acciones lo que quieren es amedrentarnos, pero entiendan que no tenemos miedo, nuestra lucha ha sido y seguirá siendo por un mejor futuro, donde tengamos alimentos, medicinas y servicios básicos, donde haya oportunidades de surgir para todos sin tener que abandonar el país”.

Bracho afirmó que la oposición seguirá “batallando” en todos los espacios hasta lograr un cambio en la “debilitada democracia” venezolana. “Hoy funcionarios de la GNB nos agredieron a la entrada de la Asamblea Nacional para impedir la sesión (…) saben no tienen el apoyo del pueblo, saben que esa cifra que anunciaron el domingo no es real, que el 80% del país rechaza esa inconstitucionalidad, ellos saben que hagan lo que hagan a este régimen les queda poco”.

La diputada manifestó que los miembros de la unidad “están claros de que la persecución política se profundizará” porque, a su juicio, el gobierno no está en manos de políticos, sino de personajes que han cometido “corrupción, atropello y violencia a niveles nunca antes visto”.

Con respecto a la inscripción de candidaturas a las elecciones regionales pautadas para el 10 de diciembre, la diputada comentó que se ajustarán a las decisiones que se tomen dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Debemos escoger lo que sea mejor para el país, hay que tomar decisiones en conjunto con la sociedad civil, tenemos un CNE sin credibilidad y muchos caídos que no podemos olvidar, el pueblo nos dirá qué hacer”.

Desiree Barboza: La instalación de la ANC no irá más allá de las cuatro paredes

La diputada por el partido Voluntad Popular, Desiree Barboza, comentó que aunque Leopoldo López y Antonio Ledezma permanecían detenidos en sus casas, la decisión de revocar el beneficio demuestra el “terror que siente el gobierno porque no cuenta con el respaldo del pueblo”.

“La acción arbitraria contra estos líderes de oposición es porque han sido consecuentes en sus convicciones y en su lucha, son políticos firmes que no se han querido doblegar y por eso el gobierno responde con represión, que al final solo es muestra de desesperación y debilidad (…) la única manera que tienen para seguir en el poder es a través de las armas, la cárcel, la persecución, saben que no tienen el verdadero poder originario”.

Agregó que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente “no irá más allá de las cuatro paredes” porque defenderán “con todo” al Parlamento vigente. “Lo del domingo fue un fraude, no quisieron refrendar la consulta y lo que están haciendo es amedrentar a quienes exigen un mejor país”.

A título personal, la parlamentaria señaló que las condiciones no están dadas para acudir a unas elecciones regionales puesto que considera que el actual Poder Electoral está desacreditado. “No tenemos ninguna elección a la cual acudir en este momento, considero que lo primero que se debe hacer es restituir el hilo constitucional para poder lograr votaciones libres, no podemos acudir a ninguna elección regional con este CNE, lo que tenemos que exigir y alcanzar es una transición de gobierno para iniciar la recuperación del país”.

Los dirigentes instaron al pueblo a mantener la lucha por el cambio puesto que las protestas no comenzaron en relación a la constituyente, sino por un cambio de modelo político, por lo que seguirán protestando y agotando los mecanismos hasta conseguir el bienestar de todo el país.

Johan Rangel

Noticia al Día