Agosto 25, 2017

El Liverpool se prepara para recibir este domingo en Anfield Road la visita del Arsenal en partido correspondiente a la tercera jornada de la Premier League inglesa. El encuentro está pautado para iniciar desde las 11:00 am de Venezuela y ambas oncenas necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones y por intentar conquistar su primera liga en varios años, Liverpool no se lleva el título desde la temporada 89-90 mientras que los bombarderos de Londres no lo logran desde el 2004. Los dirigidos por Jürguen Kloop son favoritos para llevarse los tres puntos y que lo consigan se paga a + 115. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar todas las cuotas y pronósticos para este y otros partidos del fútbol europeo.

El Liverpool viene de jugar a mitad de semana ante el Hoffenheim alemán el partido de vuelta de la ronda previa a la fase de grupos de la Champions League y lo consiguieron al ganar con marcador de 4-2 y un global de 6-3. Emre Can anoto dos goles en los minutos 10 y 21 mientras que los otros llegaron por cortesía de Salah y Firmino. El sorteo de grupos se realizó este jueves y los ingleses quedaron ubicados en el grupo E junto al Spartak de Moscú, el Sevilla y el Maribor.

Los reds llegan a esta tercera jornada de la Premier League ubicados en la sexta posición de la tabla con 4 puntos producto de una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones. En su última presentación liguera derrotaron un gol por cero al Crystal Palace en Anfield Road gracias al tanto de Sadio Mané a los 73 minutos de juego. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro parece poco probable y se paga a + 268.

Por su parte, el Arsenal tuvo una temporada 2016-2017 para el olvido en la que terminó en la quinta posición con 75 puntos y se quedó afuera de la Champions League por primera vez desde 1996. Este comienzo de campaña también ha sido irregular para los gunners que ganaron en su debut ante Leicester City 4-3 viniendo de atrás en los minutos finales pero en su segunda presentación no fueron capaces de aprovechar sus ocasiones y cayeron 1-0 ante el Stoke City lo que les deja en la décimo primera posición de la tabla con 3 de 6 puntos posibles.

El Arsenal contará para este partido con el regreso de su principal figura, el chileno Alexis Sánchez, quien está de regreso luego de pasar unas tres semanas lesionado y que a pesar de los rumores de una posible salida se mantendrá en el equipo. Los dirigidos Arsene Wenger no son favoritos para imponerse en este partido de Premier League y que lo logren se paga a + 230. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar todas las cuotas y pronósticos para este y otros partidos del fútbol europeo.

