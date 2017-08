Lindberg, Lorenzo Morales, el de La gota fría y Laura Branigan, inolvidable en Gloria murieron un 26 de agosto

Agosto 26, 2017 - 6:05 am

Tal día como hoy, murieron grandes representantes del arte musical y de la aviación. Por eso, en Noticia al Día, decidimos recordarlos:

Lorenzo Morales

Conocido como Moralito, fue un compositor colombiano de música vallenata. Es considerado una de las grandes leyendas vallenatas. De hecho el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar lo homenajeó como «rey vitalicio».

Fue un músico popular, no solo en el sentido de contar con una amplia y merecida fama en toda la región, sino porque el pueblo lo vio y trató como algo muy suyo, de sus entrañas, de su patrimonio como grupo social.

Él y Emiliano Zuleta Baquero fueron los protagonistas del más famoso duelo musical de Colombia, el cual fue inmortalizado en la canción “La gota fría”.

Morales fue un músico virtuoso de singular habilidad para ejecutar el acordeón y, sin lugar a dudas, un gran compositor. Cantor de la primavera, hijo del sudor y el barro, del cardón y la arcilla, lo acompaña una sencillez y humildad proverbiales a pesar de ser el inspirador de una escuela musical que tuvo como discípulo más destacado al insuperable `Colacho’ Mendoza.

Lorenzo Morales falleció un 26 de agosto a causa de una anemia crónica, una neumonía y una crisis renal.

Laura Branigan

Fue una cantante y actriz estadounidense de ascendencia irlandesa e italiana muy popular en los años ochenta.

Se hizo popular con una versión de la canción Gloria del italiano Umberto Tozzi, por la que recibió su primera nominación al Grammy, con el album ‘Self Control’, del italiano Raffaele Riefoli, y el tema principal del mismo título se convirtió en un número uno internacional. Otros de sus éxitos fueron Solitaire, The Lucky One, Spanish Eddie, y The Power of Love.

La conexión y empatía con sus fans, llevó a Laura a aseverar al referirse a ellos como “su otra mitad”.

Laura Branigan falleció súbitamente el 26 de agosto de 2004 a causa de un aneurisma cerebral. Su padre y su abuelo paterno habían muerto por la misma causa. Fue cremada y sus cenizas fueron esparcidas sobre Long Island Sound.

Hacia 2005 fue abierto un memorial por sus fans en la casa en la que anteriormente Laura había vivido junto a su madre. El suceso se convirtió en evento anual, reuniendo nuevamente en 2006 a los seguidores de la extinta cantante, quienes así conmemoran su vida y legado artístico.

Charles August Lindbergh

Fue un héroe de la aviación norteamericana. Inició estudios de ingeniería, que abandonó para hacerse aviador en 1920, cuando la aviación era aún un asunto de pioneros con grandes dosis de riesgo y aventura. Trabajó como piloto de exhibición y, desde 1926, en el correo aéreo.

Saltó a la fama en 1927 al realizar en solitario el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y París. La hazaña respondía al reto de una empresa hotelera francesa que había ofrecido un gran premio para quien la realizara; y fue posible gracias al apoyo financiero de algunos empresarios de San Luis, que permitió a Lindbergh construir para la ocasión su propio avión: el Espíritu de San Luis.

La importancia de aquel primer vuelo trasatlántico directo quedó resaltada por los fracasos anteriores de otros famosos aviadores mejor equipados; varios gobiernos reconocieron su mérito con condecoraciones y honores, que completaron el entusiasmo popular despertado por esta figura heroica.

Posteriormente, Lindbergh realizó el primer viaje sin escalas entre Washington y México (1927) y exploró las rutas aéreas hacia Asia a través del Pacífico (1931-33). En los años treinta se convirtió en directivo de la compañía aérea Panamerican y participó en las investigaciones científicas del premio Nobel de Medicina Alexis Carrel. El secuestro y asesinato de su hijo en 1932 desató una oleada de indignación popular que llevó al reforzamiento de los poderes del gobierno federal en la lucha contra el crimen.

Fue piloto en la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y sostuvo el esfuerzo bélico norteamericano como consejero técnico de las Fuerzas Aéreas. Su relato autobiográfico obtuvo el premio Pullitzer en 1953.

Murió el 26 de agosto de 1974 a causa de un linfoma.

Ahora, para que inicies de la mejor manera este miércoles, te dejamos con uno de los éxitos de Laura Branigan: “Gloria”.

María Angélica Monsalve / Pasante

Noticia al Día