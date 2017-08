Lilian Tintori revela el sexo de su bebé y otros detalles de su embarazo

Agosto 30, 2017 - 3:51 pm

Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López, dio a conocer detalles de su embarazo, incluyendo el sexo, a un canal de televisión en Colombia.

La también defensora de los derechos humanos aseguró que su bebé, una niña, nacerá en Venezuela, ya que, es el sueño de ambos padres por el gran amor que le tienen al país. “Somos venezolanos y amamos esta tierra”, afirmó

“Es algo que soñaba Leopoldo desde hace mucho tiempo y cuando llegó a la cárcel me lo pedía y hablábamos todos los años, hasta que finalmente este año planificamos y tomamos la decisión el buscar otro bebé”, expresó Tintori.

A su vez, también declaró no estar completamente feliz por la crisis que vive Venezuela. “Voy a seguir luchando, mi embarazo no me limita, al contrario es otra razón para seguir luchando”, dijo.

“Nosotros hemos tomado la decisión de luchar por nuestra patria. Leopoldo tomo la decisión de hacer política, de cambiar un modelo equivocado por un modelo en donde los derechos sean para todos. Nuestro compromiso es con los venezolanos que sueñan con la mejor Venezuela”, continua Tintori.

Agencias