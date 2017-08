Agosto 25, 2017 - 5:40 pm

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, aseguró hoy que seguirá “luchando” por “los presos políticos y héroes caídos” en Venezuela, que va saliendo de una oleada de protestas antigubernamentales que dejó más de 120 muertos y cientos de detenidos.

Durante un foro en Caracas, Tintori dijo que continuará también trabajando como activista por los derechos humanos y a favor de todos los familiares de los venezolanos muertos y encarcelados en medio de manifestaciones, “para honrar a los primeros y liberar a los segundos”.

“A quienes se preguntan si este sacrificio inconmesurable ha sido en vano, no lo es (…) nuestra lucha no es por espacios de poder, es una lucha para siempre, por hacer lo correcto, por hacer historia, pero del lado correcto”, sostuvo y aseguró que no descansará “hasta lograr justicia, encuentro y perdón” en el país.

Asimismo, denunció que “la mayoría” de las víctimas mortales de las protestas fueron “asesinados por fuerzas de seguridad del Estado” bajo la “cruel e inhumana tiranía” del presidente Nicolás Maduro.

La esposa de López leyó un “comunicado de familiares de presos políticos y héroes caídos a Venezuela” en el que rechazan los linchamientos ocurridos en medio de las protestas -que el Gobierno atribuye a la oposición- y se hace un llamamiento a reconocer a todas las víctimas de la crisis sin distingo.

Por último, pidió a los venezolanos que viven en otros países convertirse en “padrinos de las familias de los presos políticos” para que “nuestro sacrifico nunca sea olvidado”.

“Hemos decidido liberar a Venezuela y no descansaremos hasta conseguirlo”, agregó.

EFE