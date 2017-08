Agosto 23, 2017 - 11:57 am

Luego de anunciarse la ida de Kyrie Irving a los Celtics de Boston, el alero LeBron James escribió un tuit a su ahora excompañero en los Cavaliers de Cleveland.

“¡Es la única manera de ser con el chico! ¡Una persona y un talento especial! Nada más que respeto y menudo viaje que hicimos durante tres años juntos”, expresó la figura de los ‘Cavs’ en su cuenta de Twitter @KingJames.

En 2016, los Cavaliers hicieron historia al conseguir el primer título para la franquicia de Cleveland en la NBA. Ambos jugadores compartieron cancha en las últimas tres finales donde se han enfrentado a los Warriors de Golden State.

La negociación por Kyrie Irving fue producto de un cambio por Isaías Thomas, quien ahora pertenece a los ‘Cavs’.

That’s the only way to be to the kid! Special talent/guy! Nothing but respect and what a ride it was our 3 years together Young Gode #Filayy https://t.co/wKYmYsmdgG

— LeBron James (@KingJames) 23 de agosto de 2017