Las mejores apps para ver el eclipse solar este lunes

Agosto 21, 2017 - 5:12 am

Este lunes 21 de agosto se producirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, el eclipse total de Sol que se produce cuando la Luna se interpone entre el astro rey y la Tierra. Se trata, sin duda alguna, de un momento único y poco frecuente. Si no quieres perderte detalle alguno estas son las mejores apps para ver el eclipse solar de agosto 2017.

La tecnología ha evolucionado tanto que nos permite disfrutar de acontecimientos mágicos desde la palma de nuestra mano. Gracias a diferentes aplicaciones podremos contemplar el eclípse de sol del próximo lunes, evento que tiene lugar una vez cada 100 años por lo que te recomendamos dedicar unos minutos a contemplarlo.

Tanto si vives en Estados Unidos -donde el eclipse será completo recorriendo 100 kilómetros de costa a costa del país- como en Canadá, México, el norte de Centroamérica y Europa occidental -donde se verá el fenómeno parcialmente-, ten a mano tu smartphone para no perder este fenómeno que podrás seguir a através de Twitter o mediante alguna de estas apps para ver el eclipse solar 2017.

Solar Eclipse by Redshift

Una de las mejores aplicaciones para ver el eclipse de sol del próximo 21 de agosto es Solar Eclipse by Redshift. Disponible para Android (no en España) y para iOS, ofrece una simulación de este fenómeno desde cuatro perspectivas distintas: desde el Sol, desde la mejor ubicación para observarlo, desde tu posición actual y una vista de mapa.

Sin duda, se trata de una app muy útil que puede darte una mejor idea de dónde situarte y qué ver durante los pocos minutos que dura.

En caso de que no puedes contemplarlo, no te preocupes porque cuenta con calendario de eclipses que reproduce eclipses anteriores y futuros. Cuesta 1,99 euros.

Smithsonian Eclipse 2017

Como decíamos antes, el Chasing Eclipse 2017 será total en Estados Unidos. Si no te encuentras en el país americano hay otras opciones para disfrutar de este fenómeno desde tu teléfono móvil. Gracias a la app Smithsonian Eclipse 2017 podrás seguir la retransmisión en vivo de manera gratuita desde Android o iOS.

Smithsonian Eclipse 2017 es una aplicación ideal para ver el eclipse de sol de manera parcial, puesto que conforme a tu ubicación actual te informa del porcentaje de eclipse disponible, el pronóstico del tiempo y un mapa interactivo con la ruta del mismo.



Total Solar Eclipse

Otra manera de disfrutar del “Camino de la totalidad” es a través de la app Total Solar Eclipse, que provee cinco transmisiones en vivo simultáneamente: una con comentarios de expertos de Exploratorium y científicos de la NASA, otra que será presentada por estos profesionales en español, otras dos con vistas de telescopios de Oregon y Wyoming, y otra tranmisión con música en vivo del Kronos Quartet.

Además, Total Solar Eclipse ofrece información adicional sobre estos fenómenos y vídeos informativos. Es totalmente gratuita para las versiones Android e iOS. Ideal para cualquier usuario, sea cual sea su ubicación.

Solar Eclipse Timer

Para terminar con el repaso a las mejores apps para ver el eclipse de sol del 21 de agosto de 2017 encontramos con Solar Eclipse Timer. Disponible para Android e iOS en versión de pago, es una guía a través de las distintas fases del eclipse, ofreciendo pistas y notificaciones de audio así como una cuenta regresiva para los cuatro puntos de contacto.

Es perfecta para quienes quieran ver el eclipse de sol 2017 en su totalidad, puesto que a través de tu ubicación te indica las coordenadas por dónde tendrá lugar y las horas, siendo una guía a lo largo del evento.

Por último, también tienes la posibilidad de ver online el eclipse solar del 21 de agosto en Twitter, gracias a un acuerdo alcanzado con The Wheather Channel para retransmitirlo en vivo. Sea donde sea que presencies este oscurecimiento, no te olvides de tomar precauciones antes de mirar directamente al cielo.

Cnet