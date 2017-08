Las inquietantes vacaciones de Manuel, un dibujante que tiene en vilo a todos en Twitter

Agosto 26, 2017 - 1:24 pm

“Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras”. Con ese tuit comenzó la insólita historia de Manuel Bartual, que toda España está siguiendo con entusiasmo. El mensaje, del 21 de agosto pasado, ya fue retuiteado más de 50 mil veces.

La primera “cosa rara” que le pasó a este caricaturista fue el ingreso de un desconocido a su habitación, mientras él estaba en la terraza. Luego se fue. Aún más perturbador que esa presencia fue comprobar que ese hombre era físicamente igual a él.

Cuelgo aquí una foto mía para que podáis comparar. pic.twitter.com/YTwLFPCSUp — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Cuando entró al baño y vio que en el papel higiénico había escrito un mensaje, se le erizó la piel. “Estás en peligro. Lo mío ya no tiene solución pero tú todavía puedes salvarte. Ve a la otra habitación y quédate en ella. No es una broma”, decía.

Mejor que lo veáis con vuestros propios ojos. pic.twitter.com/hkvd3jk6mO — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Según el relato, al día siguiente vio a su alter ego con una camiseta igual que le había desaparecido de la habitación. Como si fuera poco, el hombre empezó a seguirlo. Se le quedaba mirando.

La historia pareció terminar ayer, cuando Bartual emprendió el regreso. “Hemos llegado con algo de retraso, pero el vuelo ha ido bien. Qué ganas de llegar a casa”, escribió.

He apagado las luces de la habitación para grabar este vídeo. Espero que no me haya visto. pic.twitter.com/ANQQ91kxOd — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que todo continuaba. “Al llegar a mi edificio el portero me ha saludado y me ha pedido que me acercase a su garita. ‘Pues sí que has vuelto pronto’, me ha dicho. Le he contestado que bueno, que no tanto, que llevo una semana fuera. Ahí me ha mirado raro. Me ha dicho que no, que acabo de pasar por allí. Que le he pedido si podía guardarme una cosa y dármela cuando volviese”.

El paquete contenía un mensaje que le pedía que dejase de contar la historia en Twitter. “Esta noche termina”, decía el texto, en referencia a la noche de este sábado 26.

Entonces volvió a verlo. “Está en la calle, bajo mi ventana. Le he visto mientras me comía el bocadillo. Jodeeeeeer”, escribió. El caricaturista volvió a filmarlo. Luego desapareció.

Desesperado, en su último tuit Bartual decidió poner fin a esta situación. “Mira, ya no puedo más. Me voy a una comisaría”. Por el momento no ha vuelto a escribir. Toda España se pregunta cómo seguirá esta historia.

Noticia al Día/Agencias