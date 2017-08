Las fotos y los videos más eróticos de Jimena Sánchez la Kim Kardashian de México: Presentadora de Fox

Agosto 7, 2017 - 9:00 am

El escultural cuerpo de la conductora de Fox Sports, Jimena Sánchez, siempre ha llamado la atención de los caballeros, pero ahora se ha convertido en un bombón internacional.

Y es que el Daily Mail le encontró bastante parecido con la socialité más asediada: Kim Kardashian e incluso le dedicaron un artículo en donde ponen fotos comparativas de la mexicana y la esposa de Kanye West.

¿Pero, quién le copia a quién? Al parecer Jimena tiene muy bien ensayadas las poses de Kim y la forma de sacarse selfies.

Hace unas semanas la conductora de deportes se pintó el cabello, dejándolo más oscuro, así como lucía antes la socialité, pues ahora ya es rubia.

El portal británico bautizó a la joven de 30 años como “La Kim Kardashian Mexicana“, cosa que al parecer no le importó a la modelo, pues hasta posteó la nota en su cuenta oficial de Twitter, @jimenaofficial.

En su Facebook, donde cuenta con 1 millón de seguidores, también subió varias notas en donde la comparan con la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians.

El portal de espectáculos hizo énfasis en que la fama de la modelo viene no de que sea una conductora muy abusada, sino de que sube fotos bastante provocativas a sus redes sociales.

Elizabeth García/El Diario