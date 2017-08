Lamar Odom se retirará con los Lakers firmando un contrato por un día

Agosto 29, 2017 - 11:41 pm

Lamar Odom no ha jugado en la NBA desde 2013, pero podría volver a hacerlo. Al menos un día más. Según publican en Estados Unidos, Los Angeles Lakers podrían ofrecerle un contrato de un día para que pueda retirarse con la camiseta de oro y púrpura. “Mi familia espera que me retire como un Laker más que yo”, dijo Odom en una entrevista con The Vertical en la que reconoció sus adicciones y como la salida de la franquicia angelina fue el principio del fin.

Los Clippers le eligieron en el puesto 4 del draft de 1999. Jugó 14 temporadas en la NBA, pero sus mayores logros fueron en su etapa en los Lakers (2004 y 2011). Allí ganó dos anillos (junto a Pau Gasol en 2009 y 2010) y fue el Mejor Sexto Hombre en 2011. Después se marchó a Dallas y acabó en los Clippers, donde en 2013 promedió sus peores números de siempre (4,0). Al año siguiente firmó por Baskonia, aunque en Vitoria sólo aguantó 21 días. Un año después estuvo entre la vida y la muerte por culpa de sus adicciones.

Lamar Odom no es el primer jugador que firmaría un contrato de este tipo. Los New York Knicks ya lo hicieron con Amare Stoudemire y los Celtics este verano con Paul Pierce.

Agencias