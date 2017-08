Agosto 28, 2017 - 7:20 pm

Una actriz argentina terminó traumatizada, luego que sufrió un intento de violación cuando tranquilamente paseaba a su perrito muy cerca de su hogar. Una actriz argentina terminó traumatizada, luego que sufrió un intento de violación cuando tranquilamente paseaba a su perrito muy cerca de su hogar.

La actriz Julieta “Cayetina” Cajg relató en una serie de tuits un episodio que vivió días atrás cuando bajó a la medianoche a pasear a su perro por su barrio, en la zona de Plaza Italia. Cayetina contó en una seguidilla de tuits que fue abordada por un hombre que se le vino encima sin que ella pudiera llegar a reaccionar. “Ayer viví algo horrible. Bajé a pasear a mi perro a la medianoche, se me acerca un pibe y me saluda. Al instante se tira sobre mi cuerpo”, comenzó el relato. Y continuó: “Pensé que me iba a sacar el celular que tenía en el bolsillo. Pero me agarró la vagina y me dijo cosas espantosas sobre todo lo que le haría”.

Según el relato de la actriz, el agresor se fue “mirándome con una sonrisa”. Y agrega que, como suele suceder en estos casos, no pudo reaccionar. “Me quedé temblando. Me arrepiento de no haberle dicho de todo. De no haberlo puteado a los gritos por la calle. La sensación de inferioridad a la que nos quieren someter”, dijo. Cayetina contó hoy en Perros de la Calle, el programa de la Metro en el que trabajó hasta el año pasado, lo que sucedió y se mostró impresionada por la repercusión que tuvo en las redes sociales. “Conté esto en Twitter y la verdad la cantidad de mujeres que sufrieron casos, es impresionante”, relató hoy en radio. La actriz contó que no hizo la denuncia, pero que está evaluando qué hacer.

“El viernes a la noche estaba volviendo del teatro, porque hacemos la función un poco más tarde. Y un amigo se había olvidado el cargador en mi casa y se lo bajo, y aprovecho para bajar a mi perro. Cuando estoy yendo para la esquina, veo un chico, la verdad no me gustó la actitud en la calle, no sé exactamente por qué. No sé que estaba haciendo, pero la realidad es que trato de no tener miedo y no ser prejuiciosa”, relató en diálogo con Perros de la Calle. “La primera reacción me dijo, ‘entrá’, la segunda fue ‘báncatela’. Fui a la puerta de otro edificio con seguridad, estábamos a media cuadra. Tenía un tapado largo donde puse el celular. Y el flaco se acerca y me dice “hola”. Pienso, me va a pedir plata para el viatico”, agregó.

“Entonces se me tira encima, y mi reacción es de tapar el bolsillo. Veo su mano que va hacia mi panza, pensé que tenía una navaja. Me pone su mano en mi vagina, me la agarra y me empieza a decir asquerosidades. Me quedé quieta temblando, no pude reaccionar”, recordó. La actriz dijo que todo el episodio habrá durado unos 20 segundos como mucho. Pero luego de eso quedó temblando, paralizada y no pudo reaccionar. “Se fue caminando y me miraba como de reojo, sonriendo. Las piernas no me reaccionaban”, agregó. La seguidilla de tuits termina con un mensaje sobre el acoso que suelen sufrir las mujeres: “No quiero tener miedo de sacar a mi perro, quiero que nos dejen tranquilas!!!!!!”.