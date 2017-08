La primera flor del planeta, que dio origen a todas las flores (Foto)

Agosto 1, 2017 - 8:17 pm

Un equipo de científicos internacional ha reconstruido el aspecto de la primera flor de la Tierra, que dio origen a las que han llegado hasta nosotros.

Según explica el portal IBTimes, las plantas florecientes constituyen cerca del 90% de todas las plantas del planeta. Su predecesor común existía hace unos 140 millones de años, en la época de los dinosaurios.

Un nuevo estudio publicado este martes en la revista ‘Nature Communications’ ha revelado un modelo 3D que refleja la sugerencia de los investigadores sobre la primera flor, que tenía al menos 10 pétalos con curvas suaves.

En el estudio se ha empleado una base de datos con características florales, con 13.444 rasgos de las 792 especies diferentes. Los investigadores han analizado los atributos florales de las plantas actuales para rastrear lo que tienen en común y arrojar algo de luz sobre su evolución.

This is what the first flower on Earth might have looked like https://t.co/fu2NVezEIq pic.twitter.com/QyFlJe6w3x

— New Scientist (@newscientist) August 1, 2017