“Sí hay guineo, sí hay hay guayaba”, grita Gregory Granadillo, frutero del centro de Maracaibo. Pero nadie parece oírlo. Y no es que ninguno de los transeúntes necesite frutas, es que él no tiene punto bancario y nadie tiene billetes. Estamos en Venezuela, un país donde la otrora llamada “plata” parece oro y donde conseguir un billete es un verdadero drama.

Granadillo aseguró que las ventas bajan y las frutas se le dañan. Nada que ver con meses atrás. “Sacar un billete para pagar un durazno se ha convertido en un lujo”.

Desesperados, acalorados y desorientados caminan los ciudadanos por las calles. El poco efectivo que consiguen es sagrado para cosas esenciales como el pasaje. Tomarse un agua de coco, a pesar del calor de esta tierra, ya no forma parte de las prioridades de nadie.

“Antes vendía entre 80 y 100 mil bolívares en agua de cocos. Cuando vi la Plaza Bolívar de Maracaibo hace 34 años pensé que era el lugar perfecto para esta bebida refrescante y natural y, de hecho, lo era hasta hace dos años cuando el efectivo comenzó a mermar. Ahorita ya lo que hay es un naufragio. Si hago 50 mil bolívares en el día es mucho. Es algo triste desesperante”, relata Álvaro Núñez, desde su carrito de venta.

Pero si andan cabizbajos los vendedores, los que necesitan sus servicios no lo andan menos. Pasan con hambre y sed por el lado de los helados, duro fríos, cepillados y tragan grueso. Lo poco que consiguen no lo van a gastar en eso. “Me vengo a limpiar los zapatos fiao porque no puedo andar con el calzado sucio y porque conozco a este zapatero desde hace más de 20 años, pero es un drama encontrar efectivo en Maracaibo”, señala Argenis Rivero, de 56 años, mientras le lustran los zapatos.

En el centro no solo se ven los vendedores rezando por un cliente, también son largas las colas rodeando una entidad bancaria a la espera de la pensión. ¡No hay plata ni en el banco! Parece el colmo de la escasez.

“Desde las 4:00 de la mañana estamos esperando el camión blindado con el efectivo, pero nada que llega y ya va a ser el mediodía. Ni siquiera podemos pedir prioridad en la cola por la edad porque todos somos viejos”, señala Gonzálo González, pensionado de 74 años.

Algunos como Luis González, de 48 años, creen que los billetes están siendo tomados por mafias que se las llevan a otros países, entre ellos Colombia: “Cuando el Presidente anunció la salida de circulación del billete de Bs. 100 me salieron hasta de debajo de la cama; por eso fue que cobramos en dieciembre ¿Dónde estaban esos billetes? ¿Quién los tenía? Eso mismo puede ser lo que esté pasando. Tendremos que cerrar la frontera”.

Dentro de las entidades bancarias muchos tienen que esperar a que otros hagan depósitos en efectivo para que el cajero use ese mismo dinero y les dé el retiro.

“Mire, vino una señora con un niño discacitado y cuando cajero le dijo que ya el camión no venía, ella no encontraba qué hacer,no se podía ir porque no tenía pasajes. Se pudo a pedir Bs. 100 a cada uno de los que estábamos en la cola a ver quién la ayudaba. Esto es una humillación. Esto lo que da es lástima”, relata Carmen Troconis, de 65 años, quien agrega que con lo que el camión logra abastecer solo le entregan un límite de bolívares 50 mil bolívares.

Aunado a todo la dotación bancaria nunca es en billetes del nuevo cono monetario. La más alta denominación que entregan los cajeros son los billetes de Bs. 100, los mismos que el Gobierno había decidido sacar de circulación diciembre del año pasado. Los billetes del nuevo cono monetario solo son entregados si vienen depositados por otros clientes.

Los vendedores de café y cigarro son los que más demanda tienen en el centro, pero las compra también les ha bajado y lo que le ganan ahora es mucho menos a la inversión. “Por más que sea la gente no deja de comprar café ni cigarros porque son vicios; pero antes yo vendía dos y tres telmos de café, ahora de broma uno. Y eso que a pesar de que el kilo de café me lo duplicaron yo solo le aumenté 50 bolívares”, se quejó Arnoldo Mero, de 76 años.

Vivir del dinero electrónico parece la única opción en una crisis donde los billetes no aparecen, no obstante el agua de coco, la chicha, el helado, el cepillado, entre otras tradiciones marabinas están pagando las consecuencias de esta escasez de efectivo.

