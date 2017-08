La espectacular, Jennifer Lawrence y Ben Affleck cumpleañeros de hoy en la farándula

Agosto 15, 2017 - 5:22 am

Jennifer Shrader Lawrence (Louisville, Kentucky, 15 de agosto de 1990) es una actriz estadounidense decine y televisión. Su carrera comenzó con trabajos ocasionales en televisión, hasta que consiguió uno de los papeles principales en la serie The Bill Engvall Show. Sin embargo, fue su trabajo en películas del cine independiente, entre las que destacan The Burning Plain y Winter’s Bone, lo que consagró su carrera como actriz. Su actuación protagonista en Winter’s Bone le dio el reconocimiento de la crítica especializada, recibiendo múltiples galardones cinematográficos y una nominación a los premiosÓscar, Globo de Oro y del Sindicato de Actores.

Con veinte años, fue la tercera actriz más joven en ser nominada para el premio de la Academia a la mejor actriz, el cual conseguiría dos años después por su actuación como Tiffany Maxwell en Silver Linings Playbook en la 85.ª edición de los premios, volviéndose la segunda actriz más joven en recibirlo. Por esta actuación también ganó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Al año siguiente, recibió la aclamación de la crítica y, ganó el Globo de Oro, elBAFTA, entre otros galardones, y volvió a ser nominada al Óscar como mejor actriz de reparto por su papel secundario en American Hustle, convirtiéndose en la actriz más joven en lograr tres nominaciones.

Benjamin Géza Affleck (Berkeley, California; 15 de agosto de 1972), conocido simplemente como Ben Affleck, es un actor, productor, guionista y directorestadounidense. Se dio a conocer con sus actuaciones en las películas de Kevin Smith tales comoPersiguiendo a Amy (1997) y Dogma (1999). Affleck ganó un Óscar y un Globo de Oro por el guion de Good Will Hunting (1997), que él co-escribió con Matt Damon, y ha aparecido en papeles principales en éxitos populares como Armageddon (1998), Pearl Harbor(2001), Changing Lanes (2002), The Sum of All Fears(2002), Daredevil (2003), Hollywoodland (2007), La sombra del poder (2009) y The Town (2010). Affleck es un director de cine aclamado por la crítica. Dirigió Gone Baby Gone (2007), The Town (2010) y Argo (2012) desempeñando el papel principal en los dos últimos. La dirección y participación en Argo le valió un Óscar por Mejor Película, 2 Globos de Oro, 2 Premios BAFTA y el premio de Mejor Director del Sindicato de Directoresentre otros galardones. A partir de 2016 será el nuevo actor que interprete a Batman en el Universo Extendido de DC, debutando en Escuadrón Suicida y Batman v Superman: Dawn of Justice.

