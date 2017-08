“La enterré en el mar”, se confesó asesino de la periodista sueca Kim Wall

Agosto 23, 2017 - 3:02 pm

Estaba entusiasmada en conocer la historia del submarino UC3 Nautilus, pero su torso mutilado diez días después convirtió a la periodista sueca Kim Wall en la protagonista del asesinato más espectacular de la historia de Dinamarca. “La enterré en el mar”, confesó su asesino paralizando a quiénes tenían diez días de búsqueda incesante.

La periodista de 30 años estaba haciendo un reportaje sobre la vida del danés Peter Madsen, propietario e inventor del submarino, que fue construido con donaciones privadas y se hundió el viernes 11 de agosto. Horas después su novio reportó la desaparición y dos semanas más tarde Madsen, quien al principio había asegurado que la dejó cerna de una isla sana y salva, dio un giro a su historia confesando que la había enterrado en el mar.

Este lunes la policía danesa informó que el torso sin piernas, brazos ni cabeza fue “mutilado deliberadamente” y Madsen fue arrestado y acusado de homicidio culposo de la joven, que trabajaba como freelancer para The New York Times, The Guardian, Vice Magazine y el South China Morning Post, entre otros medios.

El investigador jefe de la policía danesa, Jens Moller Jensen, tras confirmar que el cuerpo hallado pertenece a Kim Wall, explicó que éste fue lastrado con un metal adherido al mismo, en un intento aparente de evitar que subiera flotando hacia la superficie. El hecho de que el cuerpo fue mutilado también habría servido para este propósito. En el interior del submarino encontraron manchas de sangre que coinciden con la de la periodista.

El asesinato, considerado el más espectacular en la historia de Dinamarca, ha conmovido a la comunidad mundial que exige justicia. La madre de Wall, Ingrid, escribió en la prensa local sobre su “interminable dolor”al saber que los restos de su hija habían sido encontrados.

“Durante los espantosos días desde que Kim desapareció hemos recibido incontables ejemplos de lo querida y apreciada que era como persona, amiga y profesional”, declaró en un comunicado publicado en Facebook.

“Desde todos los rincones del mundo, hemos recibido testimonios de cómo fue una persona que marcó la diferencia”, asegura la madre de Kim Wall quien no pudo salir viva de su última entrevista.

El asesino Peter Madsen tiene 46 años y dijo que Nautilus es el submarino de fabricación privada más grande del mundo.

En 2015 tuvo una disputa con un grupo de voluntarios que se encargaban de su mantenimiento.

Las autoridades danesas continúan buscando los restos del cuerpo de Kim en el mar y la costa del país.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Agencias

Noticia al Día