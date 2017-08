Agosto 3, 2017 - 2:13 pm

La vida amorosa de Kristen Stewart no para de ser noticia. Primero su tórrido romance con su coestrella en Twilight, Robert Pattinson, mantuvo muy ocupada a la prensa del corazón. Interés que sólo creció cuando comenzó a salir con la productora Alicia Cargile y también poco después con su idilio con la cantante francesa Stephanie “SoKo” Sokolinski. Más recientemente, cuando se supo que salía con modelo de Victoria’s Secret Stella Maxwell, las cosas tampoco cambiaron. Y ahora, para avivar la atención en su vida personal, la actriz acaba de revelar que no sabe si en el futuro volverá a salir con un hombre.

En una entrevista reciente con Harper’s Bazaar UK, la actriz que alcanzó la fama interpretando a Bella Cullen en la saga de Twilight, dijo: “He estado profundamente enamorada de todo el mundo con el que he salido… ¿Creías que estaba fingiendo? Siempre he abrazado una dualidad”.

Así mismo, Kristen Stewart reveló que aunque no sabe qué le traerá el futuro en materia de romance, no le disgusta la idea de salir nuevamente con un hombre. “Permíteme explicarlo con una metáfora de comida… Algunas personas saben que les gusta el queso a la parrilla y lo comen todos los días por el resto de sus vidas. Yo quiero probar todo. Si he (comido) el queso asado a la parrilla alguna vez, me siento como ‘eso fue genial ¿y ahora qué sigue?”.

