Kevin Durant no asistirá a la Casa Blanca para no verle la cara a Trump

Cuando los Golden State Warriors visiten la capital del país el 28 de febrero para enfrentarse a los Washington Wizards, la superestrella Kevin Durant le dijo a ESPN que no visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, si el equipo es invitado.

“No, no voy a hacer eso”, dijo Durant, el MVP de las Finales de la NBA 2017. “No respeto a quien está en el cargo ahora”.

Durant habló con ESPN en una entrevista exclusiva el jueves cuando su ciudad natal de Seat Pleasant, Maryland, celebró el ‘Día de Kevin Durant’ por todos sus logros dentro y fuera de la cancha.

Explicó por qué evitará la visita de la Casa Blanca, un ritual para equipos profesionales que salen de las temporadas de campeonato.

“No estoy de acuerdo con lo que él está de acuerdo, por lo que mi voz se va a escuchar por no hacer eso”, dijo Durant, quien dijo que no era una decisión de organización. “Eso es sólo yo personalmente, pero si conozco a mis chicos lo suficientemente bien, todos estarán de acuerdo conmigo”.

La Casa Blanca no ha extendido una invitación formal a los Warriors.

La ciudad natal de Durant se encuentra a 11 millas del centro de Washington, D.C. Desde que era un niño, soñó con llevar el Trofeo Larry O’Brien a los escalones de la Casa Blanca.

Sin embargo, la retórica divisoria de Trump durante los últimos años y su polémica respuesta pública a lo que ocurrió en Charlottesville, Virginia, durante el fin de semana han causado que muchos atletas y políticos expresen sus frustraciones.

La voz de su vecindario

“Sólo quería sentarme y analizar todo y unificar mis pensamientos”, dijo Durant. “Quería decir algo de inmediato, pero definitivamente quiero ser la voz de donde vengo y gente que ha venido de mi vecindario y que lidiado con la opresión”.

“Estoy representando a mucha gente. En cuanto a lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, como atleta, hay que felicitar a Colin Kaepernick, LeBron James, Carmelo Anthony, CP3 (Chris Paul) y Dwyane Wade por iniciar esa conversación el año pasado. Russell Westbrook también dijo algo en su discurso. Muchos tipos con plataformas han llevado la conversación en una buena dirección. Y lo que está pasando en Charlottesville, que era insondable”.

Una manifestación de la supremacía blanca, protestando por la remoción de una estatua de Robert E. Lee, se organizó en Charlottesville la semana pasada. Heather Heyer, de 32 años, fue asesinada el sábado cuando un automóvil, supuestamente conducido por James Alex Fields Jr., embistió a una multitud que estaba protestando contra los nacionalistas blancos. Más de una docena de manifestantes también resultaron heridos.

Durant cree que el presidente ha desempeñado un papel en la escalada de la tensión racial en los Estados Unidos y el levantamiento público de los supremacistas blancos.

“Definitivamente él lo está provocando”, dijo Durant. “Desde que llegó a la presidencia, o desde que se postuló a la presidencia, nuestro país ha estado tan dividido y no es una coincidencia. Cuando Barack Obama estaba en el cargo, las cosas estaban mejorando. Teníamos mucha esperanza en nuestras comunidades de donde vengo porque teníamos un presidente negro, y eso fue un primero”.

“Así que ver eso y estar donde estamos ahora, simplemente nos sentimos como si hubiéramos tomado un giro para el peor hombre. Todo viene de quién está en la administración. Viene de la cima. Así que, si tenemos a alguien en el cargo que no se preocupa por todas las personas, entonces no iremos a ninguna parte como un país. En mi opinión, hasta que no lo saquemos de aquí, no veremos cualquier progreso”.

Durant dijo que la responsabilidad recae en todos, pero más aún en que las personas de estatura tomen una posición.

“Para que podamos avanzar, necesitamos más atletas y gente de poder e influencia que salgan y hablen”, dijo Durant. “Es genial ver a muchos atletas reunirse y tratar de dirigir un camino positivo para muchos niños y mucha gente en este país que nos mira”.

“Es enorme para nosotros, es enorme para los deportes, es enorme para la influencia que tenemos, porque somos líderes al final del día, es bueno ver a mis hermanos en la NBA ya través de los deportes hablando”.

Durant, junto con varios atletas y líderes de la comunidad, ven el devolver a sus comunidades como una manera de empoderar a la próxima generación e invertir en el futuro. Dijo que de dónde viene, el amor se expresó. Los padres no sólo criaron a sus hijos, sino que también ayudaron a criar a los niños en el vecindario.

Dijo que cree que es lo que necesitamos para volver a como una nación: amar a todos. “Crecí en una comunidad que era del 95 por ciento de afroamericanos y una de las comunidades más prósperas del país”, dijo Durant. “Y lo hicimos amándonos unos a otros y continuando a elevarnos unos a otros en nuestras comunidades.

“Pero también luchamos por la igualdad de todos, luchamos por querer que todos en nuestros vecindarios se sintieran cómodos en todas partes, entre todas las personas, y creo que muchos de los jugadores que se han levantado y hablado de eso han venido de comunidades donde tuvimos que unirnos y levantarnos.

“… También debes encomiar a muchos de los chicos que no han dicho nada públicamente, pero están haciendo mucho en sus comunidades. A pesar de que se ve mal, te puedo decir de primera mano, sobre todo en nuestra liga, veo tantas muchachos que hacen tanto por las comunidades en las que crecieron. Creo que sólo va a mejorar si lo miramos de esa manera. El lado positivo de las cosas. Sólo va a mejorar, si los chicos siguen echando y invirtiendo en Sus comunidades”, concluyó Kevin Durant.

