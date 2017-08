Justin Gatlin le hizo una reverencia a Usain Bolt y mandó a callar al Olímpico de Londres

Agosto 5, 2017 - 5:52 pm

La última carrera de Usain Bolt en el Mundial de Atletismo de Londres 2017 se vio opacada por el triunfo del estadounidense Justin Gatlin, hecho que no fue del agrado del público presente.

El estadio olímpico de la capital británica vivió la caída del hombre más rápido del mundo en su última carrera, mientras el público le silbaba al estadounidense quien con una certera seña pidió silencio a los asistentes.

El estadio se llenó de abucheos

Para celebrarlo, Gatlin mandó callar a la grada en una imagen que puede dar la vuelta al mundo. Con 35 años se ha colgado el oro. No se atrevió a dar la vuelta al estadio.

Tras la silbatina y los abucheos, Gatlin se encontró de frente con Bolt y su reacción del norteamericano fue hacerle una reverencia al que fuera Campeón Olímpico en los 100 mts en sus tres participaciones. “Es todo tan irreal. Usain ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como (Christian) Coleman para competir. me ha dicho: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto”, comentó el ganador de la competencia.

Por ahora Justin Gatlin se llevó la medalla de oro, mientras el jamaicano se tuvo que conformar con el bronce, ya que la plata se quedó con el también estadounidense Christian Coleman.

Agencias