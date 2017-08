Agosto 27, 2017 - 9:20 pm

Entre bebidas, bares y amores pagados, los temas de Juan Gabriel continúan retumbando entre los despechados. Entre aquellos que usan sus canciones para decir lo que de sus bocas no puede salir.

Mañana, 28 de agosto, se cumple un año de la partida física del ‘Divo de Juárez’, y miles de seguidores aún lloran su ausencia. El legado de un ídolo forjado en sus inicios en los micrófonos del bar “Noa Noa”, aquel cuya prolífica pluma pudo escribir más de 1.800 canciones que aún suenan insistentemente en las emisoras de radio, lugares nocturnos y en los hogares del mundo e incluso, en los ipad de los jóvenes de hoy, quienes encuentran en su canciones el motivo de sus amores y desamores, penas, reconciliaciones e incluso el simple hecho de disfrutar de la riqueza temática y contenido de cada una de sus producciones.

El oriundo de Parácuaro, Michoacan, tuvo una vida musical marcada de éxitos, como en 1987, cuando rompe récord de ventas con el lanzamiento de su tema disco “Debo hacerlo”.

Sin embargo, fue con la española Rocío Dúrcal con quien consiguió su primera nominación al Grammy con el tema Amor eterno (1984), y posteriormente, en 1986, con temas como Quédate conmigo esta noche y La guirnalda.

“Amor Eterno” es el tema más coreado entre conocidos y desconocidos. Su letra, se repite sin descanso en los karaoke de los sitios nocturnos, en donde con el alma entonan: “Tu eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós, me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que te olvido en el pensamiento, pues, siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés…”.

“Escuchar a Juan Gabriel es escuchar la pasión viva. Cada tema transmitía energía, fuerza. Te hacía sentir triste, feliz y hasta engreída en un sólo repertorio”, cuenta Carmen Barrios, de 49 años, quién en compañía de su esposo disfrutaba de unas bebidas en un bar de la ciudad de Maracaibo.

Su trascendencia llega a tal punto que hoy Juan Gabriel es uno de los pocos artistas que ha logrado mantener las ventas de sus discos iniciales, ya que aún continúan saliendo de las disqueras.

“Amor eterno, Se me olvidó otra vez, Hasta que te conocí, no puedo saber cuál es mi favorita, pero sin duda las escucho cuando quiero cantar con ganas y escuchar a un artista de verdad”, relata Juan Morán, de 35 años.

Juan Gabriel, también llegó a estar presente en la vida de la generación más jóven, así le contó a NAD Eliazar Montero, de 26 años. “Mi mamá es una gran fanática de él. El día de su muerte la encontré llorando como si hubiera fallecido un familiar. Yo lo conocí por ella, sus canciones eran la compañia de mi mamá mientras hacía cosas de la casa, y sin duda es tremendo artista”.

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, falleció a los 66 años el sábado 28 de agosto de 2016, de causas naturales debido a sus problemas del corazón y diabetes mellitus en la ciudad de Santa Mónica, California, Estados Unidos, mientras desarrollaba su gira «México es todo, Tour 2016», con la cual recorrería 22 ciudades de Estados Unidos.

Homenajes en su aniversario

En el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, los días 27 y 28 de agosto en la localidad de Parácuaro, Michoacán (su ciudad natal), se llevarán a cabo diversas actividades artísticas, culturales y gastronómicas, entre otros rubros, para recordar al cantautor, actor y productor discográfico.

En la fronteriza Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde el autor de “Amor eterno” creció, entre hoy y el lunes se realizarán actos conmemorativos que incluirán un desfile llamado “Arriba Juárez” y en el que habrá carros alegóricos, bailes y malabares.

La Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, en la que se ubica un monumento de Juan Gabriel, también será este lunes el escenario de un homenaje al artista. En ese lugar, conocido por ser el epicentro del mariachi en la capital, artistas interpretarán los temas más conocidos de Juan Gabriel en los estilos pop, ranchero y ópera.

Noticia al Día