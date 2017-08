Agosto 10, 2017 - 10:40 am

El secretario general del partidos Redes, Juan Barreto, denunció irregularidades en el proceso de validación de partidos y criticó el nivel de exigencia que tuvo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los precandidatos a la Constituyente, puesto que, consideró fue muy bajo en comparación a lo exigido en el proceso de validación de partidos.

“Los que van a cambiar la Constitución tiene más responsabilidad y menos exigencia, solo tenía que recoger un numero determinado de firmas y ya para facilitar la participación, a diferencia de los partidos que para validar el Tribunal Supremo de Justicia le dio unas condiciones ilegales”, argumentó.

Además rechazó que al partido Redes le “están aplicando una”, por el carácter crítico que presenta, “porque no somos sumisos, porque mantenemos una actitud de autonomía en relación a la manera de hacer política”.

“El partido Redes nunca va a ser de derecha, nosotros no vamos a saltar la talanquera tenemos más de 40 años de lucha siempre en la misma dirección, son otros los que se están desviando, consideró.

Juan Barreto aseguró tener las pruebas que demuestran que su partido validó, razón por la cual, repudió que el CNE no haya anunciado los resultados correctos. “Nosotros tenemos los nombres de los partidos que no validaron y que el CNE anunció como validados, pero no nos corresponde decirlo, el CNE es quien tiene que decir la verdad”.

Globovisión