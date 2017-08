José Guerra: Gobierno se autobloqueó financieramente antes de la sanciones

Agosto 28, 2017 - 10:02 am

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Guerra, destacó que la terrible crisis económica que afecta al país desde hace varios años no está relacionada con las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos –EEUU- aplicadas al gobierno venezolano y mucho menos la dictada el pasado viernes. “La situación de precariedad económica viene desde mucho antes del viernes”.

El economista considera que las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Delcy Rodríguez, achacándole a las medidas punitivas de EEUU la culpa de la crisis, son una especie de “malabarismo dialectico para tratar de explicar lo inexplicable”.

El economista explicó que las principales repercusiones de la reciente sanción es que no se podrá colocar nueva deuda en los EEUU ni con empresas de ese país lo que también dificultará el funcionamiento de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela –PDVSA-, sin embargo precisó que “durante 2016 tampoco Venezuela tuvo acceso al mercado mundial”

El parlamentario detalló que la ley de presupuesto vigente en 2016 fue la de 2015 “y el gobierno no coloco ningún tipo de deuda en bonos en 2016 porque el mercado financiero lo iba a castigar por la política económica y no fue porque nadie lo bloqueo, fue el propio gobierno el que se bloqueó”.

Recordó que la Ley de presupuesto de 2017 no fue aprobada por la AN sino por el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- “como consecuencia ocurrió un auto bloqueo por parte del gobierno por no ir a la AN a solicitar la autorización”.

José Guerra desmintió que la intervención del presidente de la AN, Julio Borges, haya precipitado la imposición de sanciones porque, a su juicio “dadas las condiciones macroeconómicas y dado el riesgo país, Venezuela no tiene acceso a los mercados mundiales, porque hoy endeudarse en Venezuela costaría más de lo que podría costarle a Siria o Sudán que están en guerra. No es porque las cartas de Borges provocaron el bloqueo financiero, fue que el gobierno que se autobloqueó”.

Guerra se pregunta por qué el gobierno no utiliza los mercados financieros de Europa y Asia para colocar bonos. “No va a ninguna plaza europea porque las condiciones de las tasas de interés que le van a cobrar son similares a las que le cobrarían en EEUU, no es que el país está bloqueado sino que las políticas económicas domesticas llevaron al país a este aislamiento”.

Con respecto a China y Rusia, José Guerra explicó que los rusos no tiene ahora el músculo financiero para seguir auxiliando a PDVSA y porque también es dependiente del petróleo los chinos están muy cautos porque están muy preocupados por los altísimos niveles de corrupción en el país y no sé si serán capaces de seguir exponiendo su dinero”.

Pese a la crítica situación, Guerra considera que el gobierno pagará los vencimientos de la deuda, entre octubre y diciembre, por cerca de $ 3 mil 700 millones porque si no paga, bajo la excusa de las sanciones de EEUU, se expone a que los buques petroleros venezolanos sean confiscados en aguas internacionales o que sean tomados otros activos venezolanos en el exterior”.

