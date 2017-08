James Rodríguez y Daniela Ospina se separaron por cuernos mutuos

Agosto 1, 2017 - 10:34 am

Hace pocos días, Daniela Ospina oficializó a través de las redes sociales lo que ya era un secreto a voces: ella y James Rodríguez se separaban de mutuo acuerdo.



Según la pareja del jugador, todo ha quedado bien entre ambos y ha discurrido por cauces de normalidad. Ambos han querido, sobre todo, no acabar peleados para que su hija en común, Salomé, sufriese lo menos posible.

Sin embargo, todo esto no ha apaciguado la tormenta mediática en torno a la pareja. La separación de una de las duplas más famosas y populares de Colombia genera muchos titulares, y parece que los seguirá generando durante bastante tiempo.

Algunos medios de la prensa rosa no han tardado en señalar a las infidelidades y, concretamente, a la modelo rusa Helga Lovekaty como causante de todo.

Infidelidad de Daniela Ospina

Pero esto no es todo. Y es que en las últimas horas, otras fuentes le han dado la vuelta a la tortilla asegurando que ha sido Daniela Ospina la infiel hacia James.

En concreto, Radio Online Colombia asegura que Ospina le pidió al ahora jugador del Bayern el divorcio tras haberse visto con un hombre en Miami unas semanas antes. “Se dice que está saliendo con un jugador de Independiente de Santa Fe”.

Así pues, en Colombia no descartan infidelidades mutuas. A pesar de que la propia Daniela Ospina pidió respeto en las horas más difíciles para la ya ex pareja, todo apunta a que no les van a dejar tranquilos con los rumores.

donbalon.com / Noticia al Día