Jairo Ramírez: “Alcaldesa Eveling no limpie donde ya está limpio”

El secretario de Infraestructura de la Gobernación, Jairo Ramírez, envió un mensaje a la alcaldesa de Maracaibo para hacerle saber que la ciudad está tomando una mejor cara gracias a la limpieza iniciada por el Gobernador Arias Cárdenas, “por lo tanto no haga que está limpiando donde ya nosotros limpiamos el desastre dejado por ustedes”.

De esta manera tajante y con la moral para refutar el engaño que pretenden hacerle ver a la ciudadanía marabina de que están limpiando corredores viales cuando en realidad “tuvimos que iniciar este plan de limpieza por órdenes del Gobernador ante la negligencia de la alcaldesa de Maracaibo de no recoger la basura, al contrario la disponía en las calles y avenidas para que fuera utilizada por los grupos violentos en cerrar calles con todo tipo de objetos, escombros y desechos sólidos”.

La ciudad de Maracaibo ha sido muy golpeada por las autoridades municipales, la han sumido en la desidia y a todos nos duele la ciudad, de allí que aunque no era competencia directa del Gobernador Francisco Arias Cárdenas, él nos instruyó a darle dignidad a la ciudad y con ello iniciamos la operación “Queremos a Maracaibo Limpia y en Paz”.

El secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, manifestó que la alcaldesa Eveling de Rosales no limpió la ciudad durante las guarimbas, “no hizo nada para recoger los escombros, no le interesaba, ahora cuando ya las calles muestran más decencia porque el Gobernador ordenó limpiarlas, entonces saca a los salserines de la alcaldía a pasar la escoba donde ya durante más de 25 días llevamos limpiando. No limpie donde ya está limpio Alcaldesa. Pretende seguir engañando a la gente, pero ya este pueblo habló el 30 de abril, rechazando los actos violentos propiciados por los dirigentes de la oposición de este estado, por ella misma que nunca recogió los desechos sólidos de esta ciudad.”

Indicó Ramírez que el Plan de Limpieza desarrollado por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas, se lleva adelante en los principales corredores viales de la ciudad, sectores y urbanizaciones de las 18 parroquias del municipio a fin de brindar el saneamiento necesario que requiere en virtud de la enorme cantidad de basura que no se recogía en la localidad.

Señaló que para esta enorme tarea de limpiar la ciudad se mantienen más de 1.000 hombres y mujeres, camiones volteos, camiones estacas, volquetas, camiones compactadores, retroexcavadoras, herramientas y materiales de limpieza, en jornadas diurnas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m, jornadas de sábados y domingos, y días feriados, jornadas nocturnas en operativos especiales.

La autoridad en materia de infraestructura de la gobernación también le recordó a la alcaldesa los sitios donde “ya hemos limpiado. Aún nos faltan sectores porque ha sido muy grande el daño a la ciudad, pero seguimos avanzando en la recolección de desechos”, puntualizó Ramírez.

