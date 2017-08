Ismael García: No tengo nada que ver con hechos de corrupción

Agosto 28, 2017 - 4:23 pm

Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y precandidato a la gobernación del estado Aragua, calificó como “irresponsables” las acusaciones realizadas por Rafael Ramírez en su contra.

“Yo nunca le he pedido dinero a ese señor ni a nadie como él lo ha afirmado, por lo que acudiré a la comisión contra la corrupción de la ONU, porque no tengo confianza en la Fiscalía General de la República, porque el que no la debe no la teme y no le encuentro explicación a esta acusación”, manifestó el parlamentario.

Señaló García que él no tenía problemas en someterse a cualquier prueba científica para certificar si lo que él dice es verdad o mentira. ” Yo no hice ni investigué esa denuncia que fue abordada en la Asamblea Nacional, yo voté contra ella cuando correspondió en el pleno de la comisión y allí se determinó que había un faltante de 11 mil 500 millones de dólares de las memorias y cuentas que fueron presentadas por el entonces Presidente de Pdvsa”.

“Yo soy auditable política y económicamente, me pueden investigar no tengo nada que ver con hechos de corrupción”, recalcó el dirigente.

Sobre su candidatura para las elecciones de gobernador señaló que va a ser el candidato de la unidad apoyado por AD y Voluntad Popular, así como un conjunto de movimientos regionales luego de las primarias del 10 de septiembre. “Hay una historia y una trayectoria de lucha que da fe de lo que ha sido nuestro compromiso, nuestras diferencias las vamos a resolver con las primarias”, recalcó Ismael García.

Unión Radio