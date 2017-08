Agosto 17, 2017 - 10:55 am

Hay un viejo proverbio chino que cita: “Si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada.” Y como todos los refranes populares tiene un alto contenido de sabiduría y en consecuencia de verdad.

La preocupación está claramente definida en el diccionario de la Real Academia Española: “Deriva del latín praeoccupatio, que se refiere el verbo preocupar. Esta acción está vinculada a generar zozobra o nerviosismo, o a ocuparse con antelación de algo”.

Ni siquiera hace falta un análisis profundo para saber el daño emocional y físico que generan las preocupaciones. El doctor José Antonio García Higuera, miembro del equipo de Psicoterapeutas.com, explica claramente que “la preocupación es una reacción automática para resolver nuestros problemas, pero se convierte en patológica cuando nos preocupamos por sucesos de baja probabilidad o damos vueltas a los problemas sin resolverlos nunca. Puede ser debido a que no aceptamos la incertidumbre inherente a la vida o porque preocupándonos nos justificamos de no resolver un problema y así rebajamos nuestra ansiedad. Finalmente nos llegamos a preocupar por estar preocupados”.

El caso es que es más el daño autoinflingido que el beneficio a obtener con preocuparnos. Cuando la preocupación no pasa la raya del desespero podría manejarse hasta de forma positiva, sobre todo cuando se convierte en acción para solucionar lo remediable que es casi todo en la vida. Por eso es que muchos dicen que en vez de preocuparse es mejor ocuparse.

Cuando la preocupación aparece asociada a la planificación de nuestras acciones se podría asegurar que está dentro de los procedimientos normales del día a día. Siempre habrá algo que resolver y causante de preocupación hasta el grado que cada quien se lo permita. El daño a causar es decisión personal, estemos o no conscientes de ello.

El caso es que la preocupación por lo general está ligada a la ansiedad, la incertidumbre e impotencia ante las situaciones contraproducentes, bajo la creencia que escapa de las manos, sobre todo cuando actúan factores externos que involucran decisiones o acciones de otras personas sean estas cercanas o no.

Muchos dicen que preocuparse no atenúa ni mejora los problemas cotidianos, al contrario, le resta felicidad al día a día. Dicen que una forma de saber si vale la pena preocuparse es preguntarse si la situación tendrá la misma importancia dentro de uno, tres o cinco años. Nadie sabe qué ocurrirá mañana, en consecuencia se genera constante desgaste ante el preocuparse por todo en vez de ocuparse, como ya referimos. Tratar de entender que cada día trae su afán, situaciones a resolver, vivencias particulares y compartidas.

Pareciera que es más fácil sugerir a la gente dejar de preocuparse que hacerlo, sin embargo, como decisión individual o aprehendida según el ambiente donde el individuo se haya desarrollado, es menester empezar a transformar la forma en que se asumen las situaciones desfavorables si es que se quiere resolver mientras se preserva la salud, de lo contrario todo lo que ocurra se acumulará emocionalmente hasta convertirse en una bomba de tiempo que culmina con enfermedades mentales y físicas en el corto mediano o largo plazo. Está demostrado que la mayoría de las preocupaciones se acrecientan hasta el punto de imaginarse situaciones que ni siquiera llegan alguna vez a suceder.

Expertos recomiendan a quienes se dejan sumergir en el agobio por las dificultades o problemas que parecieran no tener solución, dar un paso, hacer una tarea cada vez; analizar la situación y comprobar lo que es real y lo que sólo existe en nuestra mente; aceptarla y ocuparse en mejorarla para empezar a resolverla. Y si no se puede, analizar las enseñanzas derivadas para fortalecernos y aprender.

María Elena Araujo Torres