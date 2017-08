INCREÍBLE. Niño de 3 años recordó su vida pasada: Contó quién lo asesinó y halló su cadáver

Agosto 18, 2017 - 11:23 am



La periodista, Daniela Morano, narra para el portal Upsocl esta increíble historia:

Cuando aprendió a hablar, le contó a su familia que lo habían asesinado con un golpe con una hacha en la cabeza.

Un niño de sólo tres años de edad aseguró saber quién lo asesino en otra vida. Vive en Altos de Golán, en la frontera entre Siria e Israel, donde hay personas pertenecientes a la etnia llamada Drusa, quienes creen fielmente en la reencarnación. El niño nació con una gran mancha sobre su cabeza y esta etnia también cree que las marcas de nacimientos están relacionadas a esas vidas pasadas. De hecho apenas nace un bebé, inmediatamente lo revisan para buscar manchas.

Lo que los impactó aún más es que los llevó al lugar exacto donde habría ocurrido el hecho, e incluso encontraron su cuerpo enterrado. Después de que investigaran en el lugar de los hechos, descubrieron también el cuerpo de un hombre y un hacha a su lado.

Costumbres viejas

Otras de las costumbres es que cuando los niños cumplen tres años, visitan las casas del pueblo, con la idea de que recuerden su anterior vida. Si es que las recuerdan. En el caso de este niño, incluso recordó su nombre.

El asesino por su lado había desaparecido hace cuatro años. Cuando el niño se enfrentó a su reencarnación, no supo qué hacer pues no lo recordaba. “Yo solía ser su vecino. Tuvimos una pelea y me mató con un hacha”.

Finalmente admitió su culpabilidad delante del doctor Eli Lasch, quien trabaja en Gaza y ha formado parte de operaciones del gobierno israelí desde los años ’60, y fue el único no Druso que estuvo presenten en ese momento.

El libro

La historia está narrada el libro del terapeuta alemán Trutz Hardo, “Niños que han vivido antes: La reencarnación de hoy“, sobre varios casos similares a ese. Si bien es posible que algunos niños confundan el presente con el pasado, es por este motivo que son llevados al lugar donde supuestamente vivieron antes.