Agosto 16, 2017 - 10:22 am

Con una exposición de diversos tipos de pasteles, finalizó el curso de Elaboración de Tortas, dictado por el Instituto Nacional de capacitación y Educación Socialista (Inces). La actividad se realizó en la sede administrativa de la institución.

Alcanzaron la meta 15 participantes quienes asistieron a formación durante dos meses. “Este grupo fue excelente porque a pesar de los actos terroristas promovidos por la derecha fascista, no se desanimaron, buscaron estrategias para evitar el retraso en la formación, hicieron lo imposible por no perder clases y hoy estamos viendo los frutos de ese esfuerzo”, destacó la coordinadora del programa turismo del Inces, Bárbara Molina.

Expresó la maestra técnica productiva, Chiquinquirá Villalobos, que durante la formación, los futuros reposteros (as) aprendieron a hacer diez tipos de tortas contempladas en el programa de formación: el bizcocho, torta básica, de chocolate, de quesillo y piña caramelizada, de maíz, de plátano, jojoto, de pan y de auyama.

Destacó además que las tortas de plátanos, de jojoto y de pan solo llevan una taza de harina por lo cual resultan una excelente alternativa ante la escases reinante producto de los embates de la guerra económica por la cual está atravesando el país.

Aldo Godoy, de 51 años, expresó que gracias a la formación “mejoré mis tortas, porque las hacía pero siempre me quedaban con detalles. La maestra nos enseñó que la harina siempre hay que colarla con polvo de hornear por lo menos 7 veces para obtener una torta de mejor consistencia. Además de esto, hice por primera vez una torta de pan”.

Por su parte, Carmen Montilla, docente jubilada, expresó que la formación recibida fue excelente, “lo que más me gustó es que es gratuita, además la institución subsidió algunos materiales que están costoso como consecuencia del saboteo económico que estamos viviendo. Ahora empezaré a producir desde mi casa, quisiera hacer la tortas alternativas como la de jojoto, de maíz y de auyama.” Para finalizar, los futuros reposteros (as) compartieron con los trabajadores (as) los deliciosos pasteles.

