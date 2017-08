¿Qué importa más en el sexo: la cantidad o la calidad?

Agosto 26, 2017 - 12:43 pm

La pregunta del millón para muchas parejas es saber cuántas veces por semana es recomendable -o al menos normal- tener sexo. El sexólogo Harry Fish, en su último ensayo titulado ‘The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups’ responde que lo usual es un par de veces.

No obstante, el investigador minimiza el hecho de que se tenga mucho o muy poco sexo. “Hay que tener en cuenta que la calidad es mucho más importante que la cantidad”, agrega, de manera tajante.

El gran problema, afirma el experto, es que muy pocos hombres se toman el trabajo -o tienen la capacidad- de prolongar el coito para asegurar que su pareja logre el orgasmo. El tiempo promedio de duración de una relación sexual, sin contar los preliminares, es de 7,3 minutos, insuficiente para que una mujer pueda alcanzar el clímax.

Si esa es la duración media, resulta intrascendente hablar de frecuencia, pues así se tenga más sexo, este seguirá siendo insatisfactorio. De hecho, los jóvenes, más activos sexualmente, son los que menos duran. Si enfrentas este problema, se recomienda acudir al terapeuta.

Agencias