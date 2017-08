¡Imperdible! Toda la verdad sobre cuánto debe durar el sexo

Agosto 31, 2017 - 4:08 pm

¿Cuánto debe durar el coito? Es la eterna pregunta. Mientras algunos alardean de sus interminables sesiones de sexo, otros confiesan en voz baja que sus encuentros apenas superan los diez minutos. Algunos culpan a la rutina que a veces se instala en las parejas estables, otros consideran que se trata de una cuestión de personalidad, pues es posible mantener la llama encendida.

Lo mismo que ocurre con el orgasmo: unos son capaces de alcanzarlo casi sin haber empezado, otros pueden experimentarlo en múltiples ocasiones, así como están los que necesitan una dedicación exhaustiva para alcanzarlo. Al final, nadie se pone de acuerdo. Sin embargo la realidad es que, según un estudio publicado en Journal of Sexual Medicine en 2005, las relaciones sexuales duran una media de 5,4 minutos.

También es cierto que depende desde cuándo consideremos la relación sexual, si es simplemente la penetración, desde los preliminares hasta el orgasmo… “El sexo es algo más que una simple relación sexual, y el tiempo que asignas a ella debe incluir el tiempo para generar excitación tanto mental como físicamente. Eso puede significar mucha estimulación y juegos previos, compartir una fantasía, leer erótica, ver películas porno juntos o interpretar algún tipo de escena”, asegura Ian Kerner, autor de She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman.

Por su parte, un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania, establece que ‘el buen sexo’, designado como ‘adecuado y deseable’ debe durar entre 7 y 13 minutos. Catalogando así de ‘demasiado corto’ el coito que dure entre uno y dos minutos, mientras que de los diez minutos en adelante ya se considera ‘largo’.

Un estudio determinó que las relaciones sexuales duran una media de 5,4 minutos, mientras que otro que tenía en cuenta los preliminares, determinó que se dedicaban 11 y 13 minutos a los juegos previos y siete u ocho al coito”

No obstante, no todas las cifras son tan poco esperanzadoras y aplastantes. Un estudio de 2004, que sí incluía preliminares, afirmó que los voluntarios que participaron dedicaban alrededor de 11 y 13 minutos a los juegos previos y unos siete u ocho minutos al coito. Sin embargo, los participantes generalmente querían que el sexo durara dos veces.

Lo que sucede es que a veces uno prefiere un encuentro rápido, divertido y aventurero -en algún lugar menos habitual y más excitante-, pues no siempre se quiere tener esa exhaustiva sesión de sexo durante horas. Está claro que el tipo de sexo que quieras tener afectará a la duración. Eso sí, siempre hay que descartar otros temas como son la eyaculación precoz o la imposibilidad de alcanzar el orgasmo que han de tratarse y evaluarse por otro lado.

Según Kerner no dejar la mente libre de preocupaciones puede impedir nuestro éxito hacia el orgasmo, en especial, en el caso de muchas mujeres que se preocupan cuando ven que necesitan más tiempo para experimentar el orgasmo durante el sexo oral. “Ese tipo de ansiedad puede realmente retrasar el orgasmo e inhibir el placer”, concluye el experto.

En definitiva, aunque los estudios marquen una media concreta de tiempo para el sexo, con o sin tener en cuenta los preliminares, lo ideal es que ambas personas disfruten y queden satisfechas, sean las horas y minutos que sean.

Agencias