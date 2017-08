Hoy se recuerda el nacimiento de Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés

Agosto 15, 2017 - 5:06 am

Es considerado como uno de los mayores genios militares de la Historia. Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés quien se autoproclamó emperador de los franceses y que en poco más de una década logró adquirir el control de casi toda Europa Occidental y Central gracias a una serie de conquistas y alianzas.

Napoleone di Buonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Francia, hijo de Carlo Buonaparte, un abogado que fue representante de la corte de Luis XVI en Córcega, y María Letizia Ramolino. Desde pequeño tuvo un carácter taciturno y huraño, razón por la cual se mantenía apartado de sus compañeros.

A la edad de diez años Napoleón Bonaparte ingresó a la escuela militar francesa Brienne-le-Château, donde consiguió notas destacadas en los campos de las matemáticas y geografía, graduándose en 1784. Fue admitido en la École Royale Militaire de París, instituto en el que se enfocó en la artillería.

Tras la campaña en Italia y su expedición en Egipto, el genio militar tomó junto con sus tropas el control del gobierno de Francia dispersando a los consejos legislativos, dando el golpe de Estado que lo convertiría en la persona más poderosa de ese país, esto en 1799. El 28 de mayo de 1804 se autoproclamó emperador.

Tras una serie de intentos de negociación con Reino Unido, en 1805 iniciaría la fase más importante e intensa de las batallas conocidas como Guerras Napoleónicas, las cuales culminarían hasta 1815. En este conflicto bélico Napoleón Bonaparte logró hacerse de la gran mayoría de Europa.

La caída del gobernante francés comenzó cuando decidió invadir Rusia en 1812, esto a pesar de que sus consejeros le pidieron no hacerlo. Los rusos gracias a una técnica llamada tierra arrasada, la cual consistía en retroceder y no pelear contra el ejército francés, quemando a su paso las tierras abandonadas para que los franceses no pudieran abastecerse, lograron hacerle frente a las tropas de Napoleón.

Una alianza formada por Reino Unido, Rusia, España, Portugal, Austria y Suecia lograron derrotar a Napoleón en el enfrentamiento conocido como La Batalla de las Naciones en Leipzig, el 16 de octubre de 1813. Tras esta derrota, el 31 de marzo de 1814 París fue ocupada por lo cual el emperador fue obligado a renunciar y fue exiliado a la isla de Elba. En 1815 Bonaparte volvió a tomar el control de Francia, aunque esta nueva etapa se detuvo abruptamente el 18 de junio de ese año al ser derrotado en la batalla de Waterloo por los aliados, quienes exiliaron nuevamente al genio militar en la isla de Santa Elena, donde falleció el 5 de mayo de 1821.

