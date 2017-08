Hoy recordamos el nacimiento de Ted Williams, una leyenda del béisbol

Agosto 30, 2017 - 5:02 am

Mejor conocido como Ted Williams, apodado The Kid (el niño), the Splendid Splinter, Teddy Ballgame, The Thumper y The Greatest Hitter Who Ever Lived fue un jardinero izquierdo estadounidense en las Grandes Ligas de Béisbol que jugó 19 temporadas en su carrera, interrumpida dos veces por servicio militar como piloto en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos; en 1943 a 1945 en la Segunda Guerra Mundial y en 1952-1953 en la guerra de Corea, obteniendo el grado de Capitán. Jugó toda su carrera con los Boston Red Sox. Se ha discutido si él es el mejor bateador en la historia del béisbol.

Williams fue dos veces el jugador más valioso de la Liga Americana, fue líder en promedio de bateo seis veces y ganó la Triple corona de bateo dos veces.

Terminó su carrera con un promedio de bateo de .344, con 521 cuadrangulares. participando 19 veces en juegos de estrellas y fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1966. Fue el último jugador de las Grandes Ligas que bateó con un promedio superior a .400 en una temporada (.406 en 1941). Un jardinero izquierdo sobre todo en el difícil campo del Fenway Park en Boston, donde jugó toda su carrera de las Ligas Mayores y en esa posición. Un ávido pescador deportivo, Williams también era el anfitrión de un programa televisivo sobre pesca y forma parte del Salón de la Fama de la Pesca.

