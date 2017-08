Holanda: Detenido un sospechoso por amenaza a concierto

Agosto 24, 2017 - 7:41 am

Las autoridades que investigan una amenaza terrorista que provocó la cancelación de una banda de rock estadounidense en Rotterdam, Holanda, detuvieron a un hombre de 22 años a primera hora del jueves.



El sospechoso fue arrestado por un equipo de la policía en la provincia de Brabant, al sur de Rotterdam, explicó el portavoz Roland Ekkers a The Associated Press. El lugar exacto donde se produjo la detención no se desveló de inmediato.

El detenido es sospechoso de estar “implicado en la preparación de un ataque terrorista”, dijo el jefe de la policía de Rotterdam, Frank Paauw.

La actuación de Allah-Las, una banda de Los Ángeles, en Rotterdam fue cancelada el miércoles en la noche después de que las autoridades españolas alertaron a la policía holandesa de una posible amenaza contra el evento.

“No hay amenaza porque arrestamos al sospechoso y la información sobre la amenaza fue tan específica sobre la ubicación del evento que con la detención podemos concluir que la amenaza quedó neutralizada”, agregó Paauw.

El detenido “está bajo custodia policial y será interrogado por la amenaza en Rotterdam”, dijo la policía en un comunicado antes el jueves, agregando que se realizó un exhaustivo cateo en su vivienda. La policía holandesa no suele revelar la identidad ni otros detalles de sospechosos en investigaciones penales.

Por otra parte, la policía dijo que es poco probable que el conductor de una furgoneta blanca con placas españolas, que transportaba varias botellas de gas y recibió el alto el miércoles en la noche cerca de la sala de conciertos Maassilo, sea sospechoso en la pesquisa.

El hombre, que fue detenido poco después de la cancelación del concierto y que podría haber estado ebrio, será interrogado más tarde el jueves, explicó la policía en un comunicado.

Expertos en explosivos revisaron su vehículo sin hallar nada sospechoso más allá de las botellas de gas, agregó la nota.

El registro de la casa del hombre no arrojó “vínculos con la amenaza terrorista (…) en el Maassilo”, dijo la policía. “El hombre, un empleado de mantenimiento, tenía una explicación para las botellas de gas que será investigada hoy”.

El coordinador de la lucha antiterrorista en Holanda, Dick Schoof, elogió la labor de la policía en Twitter, apuntando que fue “vigilante, apropiada para el nivel de alerta actual”.

No estuvo clara cuál fue la naturaleza de la amenaza sobre el concierto, o si el ombre de la banda estaba relacionado.

En una entrevista con el diario británico The Guardian el año pasado, los miembros del grupo explicaron que eligieron la palabra Allah _ dios en árabe _ porque estaban buscando un nombre que “sonase a religioso” y no se percataron de que podría ofender.

“Recibimos correos electrónicos de musulmanes en Estados Unidos y en todo el mundo diciendo que están ofendidos, pero no era para nada nuestra intención”, declaró el vocalista Miles Michaud al periódico. “Les respondemos explicando porqué elegimos el nombre, y la mayoría lo entiende”.

Según su cibersitio, el gripo actuará en Varsovia, Polonia, el jueves en la noche.

La Guardia Civil española recibió “una alerta indicando la posibilidad de un ataque hoy en un concierto a realizarse en Rotterdam”, señaló un responsable de la lucha contra el terrorismo en España.

Las autoridades españolas compartieron la información con las holandesas el miércoles e investigan la amenaza, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque la investigación permanece abierta.

AP