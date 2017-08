Hinterlaces: Mayoría de los venezolanos considera que ANC puede resolver los problemas económicos del país

Agosto 27, 2017 - 9:28 pm

El 85% de los venezolanos piensa que la solución de la inflación y el desabastecimiento que afectan al país debe ser prioridad de acción para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Hinterlaces, referido por el periodista José Vicente Rangel.

El sondeo determinó que el 58% de la población piensa que la ANC tiene la capacidad de contribuir a resolver los actuales problemas económicos del país, como el desabastecimiento y la inflación, mientras que el 40% no cree en esta posibilidad, y un 2% no sabe o no responde.

El 68% de los encuestados piensa que otra prioridad de la ANC debe ser la promoción del diálogo con el empresariado, y el 24% está de acuerdo con impulsar, de forma prioritaria, el diálogo con la dirigencia opositora.

Asimismo, el 56% confía en que la ANC puede garantizar la paz en Venezuela y acabar con la violencia política, mientras que el 41% no lo considera posible.

El 61% piensa que la ANC puede promover un diálogo efectivo entre todos los sectores del país, mientras que el 37% no está de acuerdo.

Durante su programa dominical José Vicente Hoy, Rangel detalló que estos resultados se obtuvieron a través de 1.580 entrevistas directas en hogares del país, realizadas entre el 3 y el 17 de agosto.

Además, en el segmento Confidenciales, el analista político aseveró que la fuerza nacional e internacional de la ANC se consolida cada vez más con el apoyo y reconocimiento de la mayoría de los órganos del poder constituido, y ha ocasionado una acelerada disminución política de la Asamblea Nacional -en desacato al Poder Judicial-, con mayoría opositora.

AVN