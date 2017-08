Capriles Radonski respalda participación de la MUD en elecciones regionales

Agosto 8, 2017 - 11:32 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, manifestó su respaldo a la participación de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones regionales pautados para el próximo 10 de diciembre.

“¿Cómo le vamos a dejar nosotros el camino despejado y abierto para que este gobierno, sin tener que hacer nada, se haga dueño de algo que no es de ellos?”, preguntó Capriles.

Aseguró que a pesar de que se ha denunciado en reiteradas ocasiones al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la rectora Tibisay Lucena, hay que acompañar el derecho establecido en la Constitución vigente. “Vamos a ponérsela difícil, por lo menos”.

“Yo no soy candidato, yo no me voy inscribir, yo no tengo nada que cuidar, ningún interés por más legítimo que puedan ser “, aseguró el gobernador de Miranda.

“El debate no son las elecciones regionales, nosotros estamos luchando por la vigencia de la Constitución”, enfatizó Capriles.

“Estoy luchando contra una sanción impuesta sin haber cometido delito alguno”, dijo a referirse a su inhabilitación por quince años.

En este sentido, prometió al pueblo mirandino que hará todo lo que esté a su alcance para no entregarle al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la gobernación del estado Miranda.

“Yo haré todo lo que esté a mi alcance para no entregarle la gobernación al PSUV”, aseguró.

Asimismo, indicó que en más de 120 días de protestas es mucho lo que ha logrado el pueblo venezolano, pero pidió a la MUD reevaluar los mecanismos de manifestación, ya que a su juicio las personas “no responden” a las convocatorias. Haciendo referencia al denominando “trancazo” realizado el día de hoy (martes) en algunas zonas de Caracas.

“Para generar confianza en los políticos se deben ofrecer resultados contundentes. Sí la política no da respuesta, la gente se aleja de la política”, indicó en su programa Pregunta Capriles.

Por otra parte, Capriles aplaudió lo que está pasando en la comunidad internacional, ya que más de 40 países desconocen “la fraudulenta asamblea constituyente. “Cancilleres de 17 países no reconocerán la constituyente, eso era impensable unos años atrás y ahora eso ha sido posible gracias a su lucha”, explicó a la ciudadanía.

Reiteró que el Gobierno lo que busca es quebrantar moralmente a la oposición y generar desesperanza a gran parte de la población venezolana. “Al adversario se le gana en el terreno, y si el adversario pretende robarlo, ese adversario al ponerlo en evidencia se debilita, y ese adversario, hoy está donde está debilitado en minoría porque lo hemos llevado al terreno de juego”.

El Universal