HBO España filtra por error el penúltimo capítulo de Game of Thrones

Agosto 16, 2017 - 4:10 pm

Esta vez la culpa no fue de los hackers, sino del propio HBO GO de España y HBO GO Nordic el que, por error, presentó el penúltimo capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones.

El servicio de streaming filtró accidentalmente el episodio dirigido por Alan Taylor, “Death is the Enemy”, y que supone el enfrentamiento entre Jon Snow y compañía contra los Caminantes Blancos.

“El próximo episodio de Game of Thrones fue accidentalmente publicado por un breve tiempo en las plataformas HBO Nordic y HBO España”, confirmó la compañía en un comunicado, de acuerdo a lo publicado en Entertaiment Weekly.

“El error parece haberse originado con un proveedor de terceros y el episodio se eliminó tan pronto como se reconoció. Esto no está conectado con el reciente incidente cibernético en HBO en los EE.UU. “

Los videos con las imágenes del capítulo que se emitirá el domingo 20 de agosto rondan por internet en formato de videos que circulan, principalmente, por redes sociales.

La filtración de HBO sobre Game of Thrones se produce en un momento complejo para la compañía. Por un lado, la empresa ya ha tenido que enfrentar ciberataques a sus servidores. Por otro, en la India han subidos episodios inéditos de la serie.