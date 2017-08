Guevara reitera su rechazo a la convivencia con la ANC: “Somos un Parlamento en resistencia”

Agosto 19, 2017 - 12:27 pm

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara se dirigió al país este sábado en el marco de la sesión convocada para rechazar el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente donde señala que esta asumirá las competencias legislativas del Parlamento.

En ese sentido, reiteró que no reconocen dicho decreto y por lo tanto no lo acatarán, además de insistir en su rechazó a un acuerdo de convivencia con la ANC, “somos un Parlamento en resistencia”.

Ratificando sus competencias, Guevera consideró que la Asamblea Nacional Constituyente es un “parapeto legal” para actuar en contra de la soberanía.

De igual manera, el parlamentario señaló que la decisión anunciada ayer por la ANC “solo los hunde más” (…) “Ellos no se pudieron ganar el hemiciclo con los votos, sino con las balas”.

Recordó que la convocatoria para la sesión de este sábado se hizo con la finalidad de ratificar el desconocimiento a la decisión tomada por la ANC, “nosotros no tenemos las armas pero igual vamos a seguir defendiendo este espacio”.

Por otra parte, haciendo referencia a la propuesta de una comisión de enlace para la convivencia entre la ANC y la AN, insistió en que “este Parlamento no va a generar ninguna comisión con algo que no existe porque no reconocemos la Constituyente”.

Noticia al Día