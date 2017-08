Agosto 22, 2017 - 2:25 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y pre candidato a la gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, respondió este martes a los señalamientos del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) el cual pidió al dirigente no “hacer campaña sucia” sobre los líderes de la tolda azul.

“Ustedes me conocen, no me detengo en ese tipo de cosas, solo hemos dicho que es el momento de cerrar un ciclo de 22 años en la política zuliana, creo que es necesario y pertinente la participación de todos los partidos políticos en la lucha por el relanzamiento del estado Zulia (…) que hagamos una verdadera coalición política que hasta ahora no se ha hecho, la colación solo ha sido electoral, vamos a juntos a procesos comiciales y después es uno solo el que gobierna, nosotros lo que estamos diciendo es que con Guanipa va a gobernar Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei y los distintos partidos junto a la sociedad civil que tiene mucho que decir para la reconstrucción del estado”, explicó.

Guanipa afirmó que la política y es sinónimo de servicio, por lo que tienen la responsabilidad de acompañar al pueblo zuliano en la reconstrucción de la entidad. “Lo único que pedimos es una oportunidad para echar hacia adelante y lograr un cambio”.

Las declaraciones las realizó desde el sector La Ponchera, parroquia Chiquinquirá de Maracaibo, donde sostuvo un encuentro con la comunidad a fin de discutir y constatar las necesidades de los habitantes del lugar. “La gente es la que sufre la más profunda crisis que ha vivido este país, quienes estamos en las calle vemos las necesidades de la gente para acceder a los servicios básicos, los dirigentes tenemos que estar consustanciados con los problemas sociales que Venezuela está viviendo”.

Fotos: Khristopher Castillo

