Agosto 6, 2017 - 5:02 pm

“Con esos videos se pone más loca la oposición”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó este domingo el “abuso e intervencionismo” de su homólogo brasileño, Michel Temer, quien en un video pidió el restablecimiento del orden democrático en el país, y que espera que Venezuela retorne a Mercosur.

Maduro, en su programa número 92, rechazó las declaraciones del mandatario de Brasil, que asegura “envalentona” a sectores de oposición. “Temer habla de Venezuela como si fuera el presidente, dándole ordenes al presidente de Venezuela. Eso se llama abuso, intervencionismo”.

Alertó que “con esos video se pone más loca la oposición. Dicen que son guapos y apoyados, no se dan cuenta de que se están es hundiendo”, dijo el mandatario tras recordar que Temer no fue electo, y aseguró que no cuenta con apoyo de la población que gobierna.

Señaló además que tanto Temer como otros mandatarios de la región que lo adversan, “enloquecen a la oposición porque quieren venir a gobernar en Venezuela. Aquí no manda Temer, ni (Juan Manuel) Santos ni (Donald) Trump”.

Noticia al Día