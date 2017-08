Gobernación del Zulia entregó más de 54 millones de bolívares en ayudas sociales

Agosto 7, 2017 - 2:20 pm

Cumpliendo con el programa de ayudas sociales impulsado por el gobernador Francisco Arias Cárdenas a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, la Gobernación del estado Zulia benefició a 46 personas e instituciones, con la entrega de más 54 millones de bolívares destinados a atender casos de salud, deporte, cultura y emprendimiento entre otros casos.

Como cada semana, desde el Museo Rafael Urdaneta se llevó a cabo la entrega de los aportes económicos, que permiten resolver casos que han solicitado atención al Ejecutivo Regional.

En este sentido, el monto total de la inversión social realizada fue de 54 millones 176 mil 983 bolívares, distribuidos de la siguiente manera: 9 millones 316 mil 783 bolívares para el área de salud, 17 millones 423 mil 400 bolívares para solicitudes personales como mejoras de vivienda, entre otros; y 27 millones 436 mil 800 bolívares para instituciones.

Al respecto, Vilma Simanca, habitante de los Puertos de Altagracia, destacó que la ayuda brindada por Gobernador Francisco Arias Cárdenas y la Primera Combatiente le servirá para cubrir su tratamiento médico.

“Debido a que no cuento con los recursos económicos para cubrir el costo de los medicamentos que me receta el médico, solicité la ayuda en la Gobernación y ya hoy se me otorgó gracias al Gobernador y la Primera Combatiente, Sólo fui a la Oficina de Atención al Ciudadano y ya me llamaron”, enfatizó Simanca.

Por su parte, Jorge Carrasquero, presidente de Asociación de Tiro con Arco del Zulia, indicó que durante los últimos 4 años el Gobierno Regional les ha brindado todo el respaldo necesario para cumplir con cada uno de los eventos deportivos, así como con la compra de materiales y equipos para los deportistas.

“En esta oportunidad estamos recibiendo una ayuda para la adquisición de materiales y equipos necesarios para participar en el tope de modelaje competitivo al cual asistirán 12 atletas de la categoría pre juvenil, para luego optar a los Juegos Nacionales que se celebrarán en Valencia del 8 a al 29 de septiembre. Tenemos buenas expectativas en cuanto a los resultados para estos juegos. Hay que agradecerle al Gobernador que siempre ha tenido la disposición de ayudarnos” recalcó Carrasquero.

Finalmente, Zulay Pereira, presidenta de la Asociación Deportiva Cultural Sobre Sillas de Ruedas, manifestó su agradecimiento en nombre de la delegación que representará al estado en la II Ronda Eliminatoria del Campeonato Nacional de Baloncesto sobre sillas de ruedas, que se celebrará en Valencia y, posteriormente en los Juegos Paranacionales que se llevarán a cabo en octubre.

“Agradezco al Gobernador Arias Cárdenas y a su esposa, Margarita Padrón de Arias por apoyar a los jóvenes atletas zulianos con discapacidad” puntualizó Pereira.

