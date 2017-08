Agosto 25, 2017 - 4:02 pm

Clientes denuncian maltratos y burlas

La mañana de este viernes, abuelos que esperaban en una larga cola para poder cobrar su pensión en el Banco Bicentenario, ubicado en la Plaza Las Banderas, denunciaron ser víctimas de malos tratos por parte del gerente del lugar.

Según declaraciones de los clientes, desde hace varios días la autoridad les tiene una “burla montada” a los abuelos que llegan a cobrar su pensión diciéndoles que no hay dinero y que por lo tanto solo se les pagará entre 10 mil y 30 mil bolívares diarios.

Violeta Margarita Chourio, afirmó que llegó a las cinco de la mañana de este jueves a cobrar la pensión y, a las nueve de la mañana, llegó un blindado con la remesa; sin embargo, asegura que a las 12 del mediodía el gerente mandó a ir a las personas de la tercera edad que tenían más de ocho horas esperando porque, supuestamente, el dinero se había acabado.

“La culpa es del gerente, ayer llegó la remesa a las nueve de la mañana y al mediodía dijo que no había dinero y me tuve que ir”, señaló.

Asimismo, acusan a los cajeros del banco de desviar el dinero para destinarlos a los comercios que hacen avances de efectivo.

“Estamos seguros de que nos están impidiendo obtener el efectivo para luego vendérselo a los que hacen avances, pedimos a las autoridades que, por favor, investiguen lo que está pasando en esta sucursal”, acusó Enrique Escocia quien tiene 84 años.

Escocia comentó tener cinco días intentando cobrar la pensión en referido banco , pero solo le dan entre 20 y 30 mil bolívares diarios.

“No puede ser que nos tengan pasando sol, no hay consideración de que somos unas personas con edad avanzada. Sin condolencia alguna nos mandan a esperar por horas para después decirnos que no nos van a dar dinero porque no hay”, acotó.

De igual manera, Margarita Pereira, de 65 años, comentó que tiene tres días acudiendo al banco y lo que ha podido sacar son 30 mil. “Me han dado 10 mil diarios y eso se me va en pasajes y desayuno, en más nada, eso no alcanza para comprar nada”.

Comentó, además, que su esposo tiene dos meses con la pensión congelada porque en el banco le dicen que no hay libreta ni tarjetas.

Pedro Urdaneta, de 81 años, se encuentra en una situación similar, enfermo de la tensión y de la próstata afirma que no puede estar mucho tiempo de pie; sin embargo, desde las 4.00 de la madrugada llegó al banco a hacer la cola para cobrar.

“Ayer el gerente se fue a las 11 de la mañana. Dijo que no había dinero y se fue y nos dejó aquí después que teníamos horas en cola, hoy cuando son las 10 de la mañana ya se montó en el carro, será que se va a perder otra vez”, criticó.

Por su parte, Alina Valbuena, no es pensionada, pero si cobra su quincena de educadora en dicho banco.

“Hoy llegue a las siete de la mañana y resulta que habían abuelos esperando desde las cuatro de la madrugada. Yo soy paciente oncológica. Fui hasta la puerta con el informe médico y me dijeron que ellos no podían hacer nada que me tocaba hacer la cola por igual”, refutó.

Calificó como una falta de respeto el trato que les dan a las personas en esta entidad bancaria y dijo: “No solo es aquí, en cualquier banco público están tratando a las patadas a la gente, esto es una falta de respeto, nosotros no les estamos pidiendo que nos regalen algo, estamos exigiendo nuestro dinero y no los deben dar”.

Los bancos en Maracaibo se han visto congestionados de personas esta semana. En su mayoría, las colas de personas están conformadas por personas de la tercera edad. Pensionados que buscan el dinero que mensualmente cae en sus cuentas para correr a comprar medicinas y comida. Entre tanto, las entidades bancarias han estado entregando dicho dinero (126 mil bolívares por persona) en fracciones, argumentando que no hay suficiente efectivo y obligando a los abuelos a someterse en más de tres ocasiones a la larga espera, en cualquier banco, en busca de su dinero.

Fotos: Khristopher Castillo

