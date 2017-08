Garbiñe Muguruza pasó a segunda ronda en el US Open

Agosto 28, 2017 - 1:40 pm

La tenista española Garbiñe Muguruza avanzó este lunes a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer sin contemplaciones en dos sets 6-0, 6-3, a la local Varvara Lepchenko.

Contra la que sea irá Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza, campeona de Wimbledon, quien nunca ha superado la segunda ronda en cuatro participaciones en las pistas rápidas de Flushing Meadows, en Nueva York, se enfrentará ahora a la ganadora entre la estadounidense Claire Liu y la china Duan Ying-Ying.

No hubo rival para la española en la primera ronda de este US Open 2017. Enfrente tuvo una sombra llamada Varvara Lepchenko, que sólo carburó, a medias, en el inicio del segundo set. Antes Garbiñe había pasado por encima suyo en el primero con un 6-0 y 15 errores no forzados de la estadounidense. Ya en la segunda manga, ambas firmaron sus respectivos servicios hasta que la caraqueña rompió el de su contrincante en el sexto juego.

Lepchenko se la devolvió en el siguiente, pero Garbiñe Muguruza ya no estaba dispuesta a ceder y consumó un nuevo break en el octavo para cerrar al servicio su primera victoria en Flushing Meadows.

AFP